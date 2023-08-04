SOSYAL MEDYANIN SESİ

Doluya koy almaz, boşa koy dolmaz.

Küçücük bir köy bakkalına 14 bin TL elektrik faturası, bir berber dükkanına 8 bin TL elektrik faturası, köy kasabına 16 bin TL elektrik faturası…

Basit bir butik otele 55 bin TL elektrik faturası…

gönderirsen, o ülke biter...

Şimdi oturun ve bunu düşünün...

Bu zulümdür...

Bu ülke üreticisinin, bu topraklara kök salanların…

ihalesini takip ettiğiniz, emir eri olduğunuz sermaye kesimleri kadar değeri var mı yok mu sizin için?

2 ayda sekiz akaryakıt zammı, girmiyorum bile..

(Hüseyin Ekmekçi)



Merak ediyorum

Spor Dairesi sadece sahalara çim ekmek için mi kuruldu.

Salonlara nasıl bakıyor göz ucu ile mi?

(Tonguç Kotak)





Benzini 50 TL yapın ki her gün birileri yedi sülalenize küfredeceğine 1 defada 3-5 aylık idare edersiniz. Mazoşist bir durum mu var nedir anlayamadık.

(Özgür Göksel)



Ersin beyin arsalarından birine gitsem, girsem, orada inşaata başlasam…

“Dur” demez mi?

“Burası benim toprağım” diye polisi aramaz mı?

Yine de girsem bahçesine, evinin hemen yanına, temel kazsam, beton döksem, duvarları sıvasam, mermerleri döşesem, çatısı, kapısı, penceresi derken, yerleşsem evinin yanına, yeni bir eve…

Sonra desem ki…

“Ersin bey, biz artık yan yanayız, iki komşu, gel işbirliği yapalım…

İyi geçinelim…

Yasa, tasa, dert etme…

Gel yan yana iyi ilişkiler kuralım…”

Tam da budur önerdiği şimdi, iyi işbirliği diye…

(Cenk Mutluyakalı)





Belediyeler boşuna sarı boyaya para vermeyin boşuna çizmeyin çizdiğiniz sarı çizgiye sahip çıkacak gücünüz kudretiniz yokkkk

(İsmet Ezel)





DİLEĞİMDİR: Şu bizim tarihine küs yeni nesildekiler, dilerim geçmişimizi ve tarihimizi umursamaya başladıklarında artık iş işten geçmiş olmaz. Filistinliler bugün tarihlerini 7'den 77'ye çok iyi biliyorlar, ama onlar için iş işten geçti artık öldürünseler de...

(Ahmet Tolgay)





Mağusa’nın her yeri temizlenmeli. Benim önerim olacak masa başı çalışan eleman sayısı azaltılmalı. Dışarıda iş yapacak, çalışacak olan eleman sayısı çoğunlukta olmalı ve denetim yapılmalı. Ayrıca ceza uygulaması da yapılmalı.

(Esma Susever)

