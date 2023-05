SOSYAL MEDYANIN SESİ

Diyelim ki bir iş yeriniz var . On kişi de sizin için burada çalışıyor. Bu insanların sosyal güvencelerini yatırmazsanız ne olur? Çalışma Dairesi müfettişleri gelir ve sizi önce ikaz eder sonra da devamı halinde gereğini yapar değil mi ?

Peki ama hâl böyleyken Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde ki 85 taşeron işçi nasıl olur da kaderine terk edilir?

Sağlık Bakanı, tüm sağlığın anasıdır. Bu sorunun üstüne gidilmesinde başı çekmeliyken " benim yetki alanım değil" deyip çekilemez.

Çalışma Bakanı için bu konu bir onur meselesi olmalı ve çözmeden koltuğuna oturmamalıdır. Maliye Bakanıyla kafa kafaya gelip bu vefakar personelin sosyal sigortalarının yatırılması sağlanmalıdır.

Aksi hâlde Sağlık, Çalışma ve Maliye bakanları tarihe kötü bir not bırakmış olacaklardır. Tabi Başbakanlarıyla birlikte...

(Bülent Dizdarlı)





Kent müzeleri önemlidir. Yok edilmeye çalışılan kültürümüzü, unutturulmak istenen kimliğimizi, yaşama dair, adalı olmaktan dolayı hücrelerimize işlenmiş yapımızı bozmaya çalışan anlayışa karşı bir duruştur kent müzeleri… Vardık, var olmaya devam edeceğiz.

(Okan Dağlı)





Bir süre önce Nisan ayı sonu emlak verilerinin yatırılmasının son günü olmasıyla, her sene değişik bölgelerdeki belediyelere yapmakta olduğum emlak vergilerinin havalesini, bu yıl gerçekleştiremedim. Nedeni ise, gittiğim bankalarda, hesabım olmayışı işlem yapmadılar! Gecikme zammına girmiş oldum! Gerekçeleri ise Yeni Sisteme geçmişler! Ne ise bu sistemin!

Gelelim Güneydeki banka mevduatlarına! Yazdıklarınız ve gelen bilgilere göre, denetlenmeye girmişler. Bildiğimiz gibi, ABD ve AB, Rusya’ya karşı uyguladıkları ekonomik ambargoları, güney uygulamakta, kuzeyde ve güneyde artan bir Rus nüfusunun yatırımları, mal mülk sahibi olmaları, kuşkusuz batıyı endişelendirmiş olacak ki denetim başlatmışlar! Ne netice verecek, ne yaptırım veya ceza verilecek, bekleyip göreceğiz!

(Ali Ziya Dincer)



Odağımda öncelikle Kıbrıs’ımın insanı vardır. İnsanımızın öyküsünü zaman – mekân kapsamında anlatmaya çalışırım. Onların iç dünyasını yansıtarak, izleyende duygu ve düşünce oluşturmayı amaçlarım. Bu bağlamda, yaşadığım çağa tanıklık etmeyi toplumsal bir görev sayarım.

(Yıltan Taşçı)