SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin gerek nüfus gerekse toprak açısından büyük ana kara ülkeleri ile kıyaslanamayacak olması dolayısı ile bu ülkelerle yatırım çekme açısından nasıl rekabet edebileceği de önemli bir tartışma konusudur.

Esasen ülkenin küçük ölçekli bir ülke olmasının yarattığı en önemli sıkıntı içte yaratılan sermayeyi büyütecek katma değeri olan yatırımları çekebilmektir. Bu da ülkedeki ekonomik hayatı düzenleyen yasalar kadar hukuk sisteminin temeline bağlıdır.

KKTC hukuk sistemi , İngiliz içtihat hukuku temeline dayalıdır. İçtihat hukuku ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinde önemli bir etken olduğu gibi etkili ve adil bir sistemdir.

İşletmeler yaptıkları yatırımlar ve işlemler için imzalayacakları anlaşmaların içtihat hukuku temeline hazırlanmasını tercih ederler.

Dünyada ekonomik anlamda herhangi bir ülkeye katma değer kazandıracak ve karlı olacak yatırımlarını içtihat hukuku temelinde hukuk sistemi bir ülkeye yatırım yapmak da daima tercih nedenleridir.

KKTC hukuk sistemi küresel finans merkezlerinde yürürlükte olan şeffaflık ve güvenliliğe sahiptir.

Finansal merkezlerde uygulanan küresel denetim ve gözetim KKTC ekonomik hayatında da etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

İçtihat sistemi geçmiş davalardaki kararlara dayalı olduğundan ekonomik açıdan dünyada yer alan uygulamaların hukuka yansımasına da esnek bir şekilde imkan vermektedir.

Gerek teknolojik gerekse uluslararası yasa koyucuların güncel değişimleri otomatik olarak sisteme entegre edilmektedir.

Böyle bir yasal alt yapı küresel yatırımcılar için karar vermede çok büyük önem taşımaktadır.

İçtihat sisteminin ekonomiye olumlu yansıyan 3 önemli katkısı :

1. Esnek olması ve yeniliğe açık olması –

Bu konu bilhassa yeni gelişen teknoloji ve buluşlar üzerinde çalışan işletmelere önemli güvence sağlamaktadır. Bu sistemde mahkemeler yeni yasaların geçmesini beklemek yerine konu ile ilgili dünyada var olan içtihatlere kararları dayaya bilmektedirler. İçtihat sistemi yasa yapıcıların görmedikleri ve kapalı bir hukuk sisteminin izin vermediği birçok konuda ticari gelişimleri dikkate alabilmektedir.

2. Kesin ve belirgin olmak

Hukukta yasaları yorumlamak farklı hakimler arasında tutarsızlık veya uyumsuzluk yaratabilmektedir. İçtihat hukukunda işletmeler yaptıkları icraatleri hukuk yönünden değerlendirdiklerinde daha belirgin sonuçlar çıkarabilmektedirler.

3. Anlaşmazlıkların bağımsız bir şekilde çözülmesi

Hakimler kararlarını geçmiş davalar temelinde verdiğinden anlaşmazlıklar daha tarafsız bir şekilde çözülebilmektedir.

Ülkenin dış yatırımcıya ulaşımında önemli olan ekonomik olanakların tanıtımında hukuk sisteminin önemine de değinilmesi olumlu sonuçlar doğarbilmektedir. Bu nedenle tanıtım faaliyetlerinde ülkenin artıları arasında hukuk sisteminn de vurgulanması gerekmektedir.

(Derviş Kemal Deniz)



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Kuruldu

Kurulacaktı

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Bu mandradan çıkmamamız için yıllarca kapıları açmadınız.

Yıllarca Kıbrıs pasaportu alanları vatan haini ilan ettiniz

En önemlisi alternatif havayolumuz KTHY’yi batırarak bizi bu hırsızlara muhtaç ettiniz

Eserinle öğün KKTC

Göklerdeki bayrak ceplerimizdeki hırsız oldu

(Harper Orhon)





Önümüzdeki seçimi galiba sadece geçen yıl gayri-demokratik uygulamalardan ve müdahalelerden dolayı sine-i millete gitmiş olan (en azından lideri) HP boykot edecek! Tutarlı bir duruş. Öte yandan gördüğüm kadarıyla bazı boykotçu arkadaşlar oy vermeye hazırlanıyor. Ne oldu acaba? Geçen seçimden bu yana değişen bir şey mi var?

(Mete Hatay)

