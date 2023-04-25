SOSYAL MEDYANIN SESİ

Yol vermek sadece trafikte işe yaramaz.

Hayatınızdaki gereksiz insanlar için de kullanın.

(Hasan Karas)





Şüphe kin nefret intikam: Ramazan da, bayram da geçti, geride kaldı. Kimileri sevindi, kimileri üzüldü. Bilmem, yeterince dayanışma, paylaşma, yardımlaşma yaşandı mı ? Metehan ve diğer geçiş kapılarında yoğunluk, uzun kuyruklar oluştu, çok zaman kaybedildi. Ama, yine da insanlar bekledi, sabretti. Geçişleri arzuladıkları için. Yirmi yıl önce tek bir geçiş kapısı yoktu açık. 23 Nisan 2003 de, bizzat T:C Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan geldi ve Ledra Palas geçiş kapısını açarak yol gösterdi. Birbirine güveni kalmayan, korkan insanlar nasıl da hücum etmişti kuzeye.! 1974 savaşı sonrası, ilk kez eski yerlerini, yaşam bölgelerini göreceklerdi. "Türkler, geçersek bizi kesecek" korkusunu attılar. , Kuzeyden güneye geçmeyi planlayan Kıbrıs Türkleri de koşarak Güneye geçti. Kimse kimseyi kesmedi, engellemedi, tam tersi, kucaklaşan eski tanıdıklar, hasret giderdi. Bu arada, Kıbrıs müzakereleri sürdü, durdu, kesildi, yeniden başlatıldı.. Sonuç, maalesef, alınamadı. 14 Mayıs Türkiye’deki seçimlerden sonra, müzakere masasına yeniden dönülecek. Ancak, samimiyet, iyi niyet yoksa, eski şüpheler kenara atılmadıkça, çözüm yolunda ilerleme olmayacak. Buna rağmen, iki halk arasındaki temaslar daha da yoğunlaşacak. Şu anda, karşılıklı alış verişler, sürekli artmakta. Yedi bine yakın Kıbrıslı Türk Güneyde aş ve iş aramakta. Yüzlercesi çalışmakta. Kin, nefret, intikam hisleri dağılmakta, yok olmakta. Bundan rahatsız olanlar, süper milliyetci geçinenler, yağmacılar, ganimetciler, endişeli. Elde ettiklerini kaybetmekten korkmaktalar. Ellerinden gelse, yakınlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı, barışmayı hemen berhava etmek için ; kin, nefret, intikam hislerini ateşleyecekler, körükleyecekler. Ama, öyle anlaşılıyor ki, artık ; halklar, fanatiklere, faşistlere , entrikacılara kulak vermeyecek, inanmayacak…

(Özcan Özcanhan)





Maç izliyorum, devre arasında AKP reklamı; 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorlar hesapta ama Cumhuriyeti kuran Atatürk yok, İlk Meclis yok. Ne var biliyor musunuz? İtalya'da yapılan ama Bursa'da yapılmış gibi gösterilen Togg araba var, gemi var, bolca cami, bayrak ve aksesuar olsun diye çocuklar var.

İnsanda biraz vefa olur yani...

(Nezihi Beyaz)



Ve 3 ay önce verilen müjde gerçek oldu. ADA74 isimli gemimiz Mağusa Limanına geldi, kısmetse 4 Mayıs'ta ilk seferine çıkacak.

Ancak bu gemi tam 34 yaşında, yani normalde bu yaştaki gemiler karaya çekilerek jilet yapılır. Bir geminin ekonomik ömrü 25 - 35 yıldır. Biliniz istedim.

(Ufuk Çağa)



Aldatılmışlık: Bir yalan fırtınası olan Annan Planı referandumunun 19'ncu yıldönümünde "aldatılmışlık" duygusu yüreklere saplanan bir bıçak gibi. "Evet deyiniz gerisini bize bırakınız" diyen egemenlerin yaptığı tek şey, gerimize tekmeyi yapıştırmak oldu.. "Hayır" diyenleri ise kucaklarına ve AB'ye alıp ihya ettiler...

(Ahmet Tolgay)

