SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ceza kesmeyle yaşanacak bir şehir.. önce devlet , belediyeler halka yaşanacak kalitede hizmet getirecek sonra buna uymayan vatandaşa ceza kesecek. Henüz ceza kesme statüsünde değil bu şehir. Dünyanın kültür mirası, deposu mağusa her yönüyle yaşanacak bir şehir değil. Yollar, çevre, parklar, kaldırımlar, trafik kuralları , tabelalar, tarihi eserler, göletler, çöplük... heryer "leş" ceza kesmek için herşeyin 4 4 lük olacak.

Örneğin elektrik sayacı takılmayan bir eve elektrik ödemedi diye elektriğini kesmek gibi birşey!

(İbrahim Özduran)



Yeni bir KTHY faciası: Elektrik Kurumu'na ödemelerini yapmak için gidenler vezneleri kapalı buluyorlar... KIB TEK'in gelirleri de durduruldu... Ama vezneleri kapatanlar için ne gam; ay sonu yüksek maaşları ödeyebilmek için KIB TEK yönetimi bir yüksek borçlanmaya daha girecek ve iflasın içindeki KIB TEK batağa biraz daha gömülecek.. Yine çalışanlar eliyle bir KTHY trajedisi daha yaratılmakta olduğunu aklı başında herkes görebilmektedir..."KTHY bizim malımız, peşkeş çekmeyeceğiz" eylemleriyle çalışamaz duruma getirilen KTHY son nefesini boğazını sıkan çalışanlarının elinde vermişti...

(Ahmet Tolgay)



Devleti kurarken yapılan yanlışların bedelini ödüyoruz ve şikayet ediyoruz. Üstelik çoğumuz da bu yapının parçası. Sonra bize besleme deyen imparator hazretlerinden şikayetciyiz( en başta ben). Tüm şikayet edenler hadi hodri meydan yarın sandık kuralım bakalım ne çıkacak. Çoğunuz BOYKOT değip seçilecek olandan şikayet edecek. Net olarak eminim. TC de herkes yönetimden şikayetci ama reis 1.ci seçimde seçilmezse ve 15 Mayıs’ta değişirse buradaki yalakaların ne kadar hızlı döndüğüne kendileri bile inanamayacak duruma getirdiler. Yaşasın eşit egemenlik.

(Serkan Şah)



Elektrikte arızaların eylem günlerine denk gelmesi ya da böyle denk geldiği algısının yaratılması üzücüdür.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu korumak, sahiplenmek ve toplumsal değerlerimizden biri olarak yaşatmak için halkın elektriksiz bırakılmasına değil bilinçlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Kıb-Tek’e olan güven, sevgi, aidiyet arttıkça, çok daha geniş kitleler kuruma sahip çıkacak, siyasetin farklı hesaplarına izin vermeyecektir.

İyi hizmet alsa insanlar… Çözüm odaklı davranılsa… Elektriksiz kalmakla, ilkellikle, karanlıkla sınanmasa… Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları ile dayanışma büyüyecek.

Meclis önüne toplanan kalabalık çoğalmıyorsa bunun sebeplerini de düşünmek gerekiyor.

Toplumun yüzde 95'i ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyorsa (CMIRS anketi, mart 2023) ancak eylemlere katılım giderek sınırlı kalıyorsa... Bunun nedeni hem gelir dağılımındaki olağanüstü eşitsizlik ve adaletsizliktir; hem de herkesin yalnızca kendi "mahallesini" görmesi... Bir de inançsızlık, iradesizlik, güvensizlik tabii…

(Cenk Mutluyakalı)



Evettt... seçim havasına girdik artık. Ara seçim tarihi neredeyse kesin gibi. Sosyal medyada adaylığını açıklayanlar bile var. Renkli bir dönem bizi bekliyor gibi...Bu kadar sorunun içerisinde bakalım seçim dönemini nasıl yaşayacağız.

(Selda İçer)

