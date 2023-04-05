SOSYAL MEDYANIN SESİ

Anladığım iş değil ama, bende fikrimi söyleyeyim.

Bildiğim kadarıyla birçok ülkede elektrik dağıtım şirketleri vardır. İsteyen istediği şirkete abone olur ve elektriği ondan alır.

Bizde de böyle olması ve insanların parasını yatırdıkları şirketten elektrik almaları sağlansa daha doğru olmaz mı ?

Abone olduğum şirketten memnunsam devam ederim. Memnun degilsem etmem.

Bunun için yasal düzenleme mi gerekir ? Meclis bu iş için değil mi ? Yapsın.

(Bülent Dizdarlı)





Biz ne elsen bilirik, ne ali ne veli! Yaşadığımız bu karanlığın tek müsebbibi UBP-DP-YDP hükümetidir! Halkın parasıyla halka çalım atamazsınız, halkın parasını sadece ve sadece halka harcayabilirsiniz. Halkın malını ve parasını peşkeş çekmek, kesenizi daha da doldurmak için bizlere yaşattığınız bu karanlığa gömüleceksiniz! Utanmadan sabotaj vs gibi abuk sabuk açıklamalarla yaşanılanları proveke etmeye çalışırsınız! Madem sabotaj... o sabotaj yapılırken siz ne halt ederdiniz?? Becereksiz hırsızlar. Bizden çaldığınız ne varsa haram olsun! Gün yüzü göstermediniz, gün yüzü görmeyin inşallah!

(Alev Şensoy)



Dumlupınar!

Kıbrıs Türk'ünün Misak-ı Milli sınırları dışında kalmasına rağmen;

Atatürkçü,l aik, çağdaş, barışsever insanlar olduğu gerçeği ortadadır.

4 Nisan 1953'de,69 Yıl önce bugün;

Dumlupınar Denizaltısı mürettebatıyla birlikte NATO tatbikatından dönerken, Boğaz'da bir kaza sonucu batmış ve ne yazık ki 81 Denizcimiz şehit olmuştu. Mekanları cennet olsun.

İşte Kıbrıs Türkü; bir çok kulübünün isminde olan "Türk" kelimesiyle birlikte, içinde büyük Dayım Ahmet İsmail'in de bulunduğu Yeni İzmirli ve Sakaryalı Türk gençlerinin 1953 yılında kurduğu Takıma; Dumlupınar Türk Spor Kulübü adını verirler...

Kıbrıslı Türklerin, tarihin de gurur duyacakları, sözde değil özde olan Vatan sevgisini gösteren, nice gerçek olaylarımız vardır.

Spor Kulüplerimiz de bu bilinci ortaya çıkaran ,Kıbrıs Türk Halkının geçmişini, Adamızdaki varlığını simgeleyen, en değerli kurumlarımız arasında tarihdeki yerini almıştır.

Atatürk resminin, en güzel köşesinde asılı olmadığı tek bir Kulübümüz yoktur.

(Eralp Şerifoğlu)



Odur şudur budur bırakalım ekonomik açılımlar ile hem anavatan hem yavru vatanın son ekonomik basit açıklaması.

En büyük banknot yani para birimimiz 200 TL ve bu

200 TL’ye 1kilo kıyma alamıyoruz

200 TL’ye 1 tüp gaz alamıyoruz.

İstikrarlı ekonomi bu ya da ben yanlışım.

(Dilal Dericioğlu)



Önemli olan,

Mevcut Hükumetin yönetememesi veya kötü yönetmesi değildir.

Önemli olan;

Devlet kurumlarını oluşturan sistemin ve Beyinlerin değişmemesidir.

Bu da ancak, Kurumların çıkar ve Siyasetten temizlenmesi ve iş bilen kişilerin kurumları yönetmesi ile gerçekleşebilir.

Onun dışında, hangi parti iktidara gelse,

Bir arpa boyu ilerlemeyiz

Boşuna heveslenmesin kimse...

(Togay Menekşeli)

