SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ülkemi seyrediyorum.

1995 yılından bu yana farklı kollardan, farklı görevlerde, hep medyanın içinde oldum.

Ancak her geçen gün daha da uzaklaştığımı hissediyorum medyadan.

Medya hep sıçrama tahtası oldu çıkarcılar için.

Şimdi bakıyorum da iki kelimeyi bir araya getiremeyenler gazeteci/televizyoncu/köşe yazarı olmuş ülkemde.

Hatta müdür/danışman vs…

Şimdi kime kızmalı diye soruyorum kendime.

(Oshan Sabırlı)





Tabii ki çadırda eğitim normal değildir... Ama toplumsal şartlarımız ve bu şartlara karşı tavırlarımız da normal değildir.. Geçmişte toplumsal yaşantımızda da, eğitimde de çadırlara mahkum olduğumuzda o mahkumiyetten sıyrılabilmek için gösterdiğimiz toplumsal iradeyi ve dayanışmayı bugün de gösterebilmeliyiz... Oluşturulamamış bir fonun amacından saptırılacağı ya da şakşakçılara kanalize edileceği görüşü bir ön yargıdır.. doğmamış çocuğa don mu biçilir arkadaşlar?.. Ders çadırları önündeki eğitimciler eğitim tarihimize isimlerini yazdırmış efsanelerimizdir... Sol baştaki merhum Ali Süha'nın kariyerinde Milli Eğitim Bakanlığı da var... Halkımızın küllerinden yeniden doğmak gibi bir hasleti var... Bunu hiç kimse unutturamaz...

(Ahmet Tolgay)





Aslında bilginin tek başına hiçbir önemi yok. Marifet onu doğru şekilde kullanmasını bilmektir. O zaman farkındalık yaratabilirsin.

(Çağan Çerkez)



Kalitesiz bir yaşama, inanılmaz vergiler ödüyoruz. Yaptığımız yüksek ödemeler geleceği kurtarmak bir yana, geçmişin pisliğini temizlemeye yetmiyor...

(Hüseyin Ekmekçi)



Bildiğim kadarıyla 22-24 Mart tarihlerinde UN da Konferans var World Water Day 2023.Bizden katılan kim var acaba. Geçenlerde Halk TV de bir halk sağlığı uzmanı evinizin çeşmesinden içilecek su akmazsa duş yapmayınız, kaplarınızı yıkamayınız, dişlerinizi kesinlikle o suyla fırçalamayınız demişti.

(Arif Vahi)





Ülkemiz Salon Sporlarının en yoğun yapıldığı Atatürk Spor Salonu, Türkiye'deki seçimler nedeniyle 27 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında kapalı olacak, oylar burada kullanılacak.

Benim merak ettiğim Nijerya, Gambiya, Zambia, Moritanya, Etiyopya, Uganda, Gana, Kongo, Suriye, Türkemnistan gibi ülkelerde seçim yapılacağı zaman yine Atatürk Spor Salonu kapatılacak mı? Malum bu ülkelerden gelen yoğun bir nüfusumuz var.

Efendim "KKTC egemen bir devletmiş" ve bizimkiler "İki egemen eşit devlet temelinde" çözüm isterlermiş. İnananı da....

(Ufuk Çağa)

