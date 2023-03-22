SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bizi siz delirtiyorsunuz.

Siz Kıbrıs Türk Halkının önce vücut bütünlüğünü sonra dilini dinini ırkını korumak için İngiliz sömürgesi Rum faşizmine verdiği muhteşem mücadele tarihini bilmeden konuşanlar. Siz Kıbrıs Türk halkının 11 yıl nasıl yaşadığını nelere katlandığı ne acılar çektiğini bilmeyen siz.

Aylarca kuru çay kuru ekmekle beslenen sabilerin nasıl büyüdüğünü bilmeyen göremeyenlersiniz.

Anasız babasız yetim kalan çocukların gözyaşlarının tüm Kıbrıs Türk halkının gözyaşları olduğunu bilmeyenlersiniz.

Cenazesini bile kaldiramadıgımız babaların amcaların abilerin arkasından nasıl yandığımızı ve hala yüreğimizde bir ateş oldugunu bilmeyenlersiniz.

Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilkelerine ne kadar bağlı Anavatan Türkiye ye ne kadar güvendiğini anlayamayanlarsınız.

Hiç savaşıgörmemis,hiç ölümle burun buruna gelmemiş yarın sagmıyım ölecekmişim endişesini yaşamamış insanlarsınız.

Kıbrıs Türk halkı ister komünist ister faşist olsun ister camide ister kilisede ibadet etsin asla kin ve nefretle beslenmedi.

Kimse kalkıp da geçmişi bilmeden ahkam kesmesin.Kıbris Türk halkı Laiktir,demokrasiden yanadır,insan haklarına saygılıdır.Icazet etmez biat etmez diyeti sadece vatan uğruna öder.Ha şu hataya düşülmesin ,birilerinin bireysel düşünce siyasi söylemleri Kıbrıs Türk halkının geneline de endekslenmesin.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Gençlerimiz göç etmekte, Kadınlarımız dayak yemekte, arsızlar ülkeyi talan etmekte, meclisdekiler köpükle keselenmekte, bizler de alık alık olanları seyirde! Günaydın Arkadaşlarım. Uyanın!

(Eralp Şerifoğlu)



AFAD'ın Ankara Merkezi evrak bölümünde ne hikmetse sabaha karşı yangın cıkmış ve savcılık soruşturma başlatmış!

(Bala Kayadelen)



Ticaret böyledir: Rum benzinciler ortalığı velveleye verdiler müşterilerini KKTC'ye kaptırdılar diye... Normal bir durum... Ticaret böyledir...Tüketici ucuz malı ve hizmeti nerede bulursa oraya akar... Nitekim, KKTC tüketicisi de Güney'in daha ucuz mallarına akmakta..

(Ahmet Tolgay)



Maliye'nin gelirleri artmalıdır!

Belediyelerin gelirleri artmalıdır!

Devletin gelirleri artmalıdır!

Niye?

Sanırım asıl yanıtlanması gereken soru bu!

Bu gelirlerin arttığı oranda bizim hayat kalitemiz artmıyor çünkü...

(Cenk Mutluyakalı)



Bir zamanlar, "2008-2018 Resmi Gazeteleri, basit-karton ciltli olarak, Başlıklar-Ek 1 Yasalar, Ek III tüzükler-yüzükler-Ek IV Bakanlar Kurulu kararları" bir tamam meraklısına ya beleşe yakın satılacaktır" demiştim. Tek bir meraklı aramadı-sormadı. Tek meraklı olarak şeytanım çıktı. O da atmam için beni dürter durur.

(Hüseyin Garip)

