SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ersin bey şöyle demiş ""Rumlar ile bizi birleştirecek, bir devlet içinde yaşatacak doğal mekanizmalar yok çünkü Kıbrıs’ın kendine has gerçekleri vardır. 60 yıldır artık herkes pozisyonunu belirlemiştir. Ben Rumca bilmem, o Türkçe bilmez. Ben onu tanımam, o beni tanımaz. İş dünyası iki tarafta bambaşka. O bakımdan iki toplumlu federasyon söylemleri ile bir yere varılamaz."

İLGİNÇ ... Diyeceklerim bu kadar

(Çiğdem Aydın)



Siyasiler sizi aldatmasınlar.

Ekonomik büyüme nedir? Ne değildir?

Yanında çalışan 10 işçi ile haftada

100 adet sandalye yapan bir sandalye üreticisi tanesini 50 liradan satıp 50×100 = 5.000 lira gelir elde eder.

Üretici bir sonraki hafta

1 işçi çıkarıp 90 sandalye üretip, tanesi 60 liradan satar ve

60 x 90 = 5.400 lira gelir elde eder.

Üretici gelirini beş binden, beş bin dört yüze çıkardığı için % 8 büyümüş görünür.

OYSA:

- Üretim 100'den 90 adede düştüğü için reel büyüme : (Eksi %10) dur

- Sandalye fiyatı 50’den 60’a çıktığı için enflasyon % 20 dir.

- İşçi sayısı 10’dan 9’a düştüğü için istihdam %10 azalmıştır.

Artırılan vergiler ve küçük hileler ile kağıt üzerinde büyüdüğümüze sevinenlere ithaf olunur.

(Ülker Fahri)



Vatan ve milletseverlik : O kadar rahat ve böbürlenerek konuşuyorlar ki, zannedersiniz, Kıbrıs Türkünü ve vatanını kurtaran onlardır. Biraz dibine ineyim, bakayım , kimdir nedir be bu konuşanlar derseniz. . Gerçeği öğrenince- ki, bu küçücük ülkemizde öğrenmek çok da zor değildir- şaşacaksınız. En kritik günlerimizde, savunmamızda zorlanırken, yurt dışında imişler, ya da hiçbir savunma hattımızda yer almamışlar, görünmemişler. Ammaa, baş milliyetci kendileri ! Vatan ve millet sevgisinden yoksun, çıkarcı, fırsatcı bu tiplere ek....Bir de , devletine vergi ödemeyenler, ödememek için her kılığa girenler. Vatan ve varoluş mücadelesinde yer alanlar, yerinde ve zamanında vergileri ödeyenlerdir, bence esas kahramanlar, vatan ve milletsevenler. Bir de , elindeki imkanları, mali serveti, zenginliği ve insanlığı, ihtiyaç sahipleri ile paylaşanlardır vatansever ve milliyetciler. Orda burda, her fırsatta, nutuklar atarak insanları ve duygularını sömürenler, ne vatan , ne de milletseven olamaz. İster yurt içinde , isterse yurt dışında olsun , ülkesine ve halkına hizmeti kutsal görev sayanları alınlarından öperim. Çok acıdır ki, bu tip insanlarımız , gittikce azalmaktadır. Son günlerde , medyadan öğrendiğimiz, vergi kaçakcılığından , ihalelerden, değişik konulardan milyonları götürenler varmış, fakat, deprem ve sel felaketzdelerine bir kuruşluk yardım yapmaktan kaçınanlar , onların acılarını paylaşmayanlar, dağıtılmak için bağışlananları satanlar , serbestce ortalıklarda dolaşıyorlarmış. İnsanlıktan nasibini almayanlara söyleyecek söz bulamıyorum. Bu arada, evlatlarımızı depremde kaybeden aileleri gelip de ziyaret eden Kılıçdaroğlunu , takdir, saygı ve muhabbetle anıyorum.

(Özcan Özcanhan)



Kabul Edelim: Türkiye'nin Mısır ve İsrail ilişkilerinde olumlu gelişmeler başlarken Rum Lider Nikos Hristodulidis Mısır ve İsrail'e acil ziyaretlerde bulunma hamlesi yaptı... Karmaşık diplomasi satrancında kozlarını çok iyi ve çok dakik kullanıyor bu adamlar, kabul edelim... İkinci Nikos'un bu güncel ziyaretlerini çok yakından izlemeliyiz...

(Ahmet Tolgay)