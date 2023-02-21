SOSYAL MEDYANIN SESİ

Türkiye'deki yargının, başta İsias Otel davası olmak üzere depreme dair tüm ihmal ve suistimalleri ve açılan ve açılacak olan davaları bağımsız ve tarafsız bir şekilde ele alıp sonuçlandıracağına dair olan inanç ve iyimserlik ile Ünal Haltel ve saz arkadaşlarının ülkemizde toplanacak olan yardımları etkin ve şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağına dair olan inanç ve iyimserlik kafa kafaya yarışır.

Sonuçta her iki inanç ve iyimserlik de diskalifiye olur çünkü yarış zaten şaibeli ve şikelidir, yarışmacılar da dopinglidir.

(Cenk Özdağ)





Mehmetçik İmar Planı’nı 4 buçuk yılda deveye hendek atlatarak yasallaştırmıştık. Ülkesel Fiziki Plan’ın emretmesine rağmen zorlamalarla geçen bir süreç yaşamıştık. Bir başbakanın bir müteahhitten ‘olur’ görüşü istediğine gözlerimle şahit oldum. Tehditlerden buketler yaptım. ‘Ne imar planı, ne emirname; yapın da arkanızdayım’ histerileri gördüm. Yasanın emrettiğini yapmak için yasal olmayan çadır eylemine başvurduk bazı duyarlı belediye başkanı arkadaşlarla. Zorlamayla plan geçti. Bedeli ödendi mi, ödendi. Arkası geldi mi, gelmedi. Çünkü hala daha ‘ders’ alınmamış. Vize kuralının sulandırılması, Şehir Plancılarının pasifize edilmesi meclis gündemi oldu. Ta ki dünyamız başımıza yıkılana, canlarımızı o betonların altına gömene kadar…

Sonra bir denetim merağı, ‘gereğini yapacağız’ gösterişleri, yapay, samimiyetten uzak demeçler.

Zamana yayıp unutturacaklar. Hesap bu.

Unutulmaması için gereğini bu toplum yapacak mı, zaman gösterecek. Ama acımız daha çok taze olmasına rağmen yapılan ‘önerilere’ bakınca benim umudum azalıyor. Bu öneriler ise cumhurbaşkanlığında danışman olarak görev yapanlardan gelince umut yerlerde sürünüyor…

Binlerce insana mezar olan o molozları ekonomik akılla, bize biçtiğiniz bu hayata bir kılıf daha uydurmak yerine alın bir yerinize bilmem ne yapın demek geliyor insana!

(Cemil Sarıcizmeli)



Belediyelerin yapacağı yapı denetimlerinde özellikle son yıllarda yapîlan binalarda ciddi sorun görūlmesi halinde sorumlular hakkında yargı sūreci başlatılmalıdır, binalar insanların ūzerine yıkılmadan sorumluları cezalandırıp gereğini yapın iş işten geçince bir anlamı kalmıyor.

(Gökhan Öztürk)



Kuş Yuvası... Bahçemdeki dut ağacına astığım kuş yuvasına -ümit ettiğim gibi- bir çift Baştankara kuşu yerleşti. Hoşgeldiler. Güvendedirler. Yuvalarına arı gibi malzeme taşıyorlar. Durumu uygun olan doğa dostları bahçelerine, hatta balkonlarına veya duvarlarına bir yuva yerleştirirse, Baştankara kuşları gelebilir. Onlar bu zamanda sürekli gezinip uygun yuva ararlar. Yuva giriş/çıkış deliğinin çapı 3.5 cm olmalıdır. Yuva ölçüleri 15x15x20 cm (yükseklik) uygundur. Benzer ölçüler veya şekiller de olabilir. İçeri su sızmamalıdır. Çam ağaçlarımızın belası çam kese böcekleri var ya; Baştankara kuşları bu böceklerin tırtıllarını da yiyor. Çok yararlı kuşlardır. Güzel de öterler. Hade...

(Mustafa Gürsel)



İnşaat alanları sıkıştıkça, hükümetin Üst-eli ve Aklı Lapta ve Karşıyaka'daki inşaat dışı ve sınırlı bölgelerin de inşaata açılmasıyla ilgili çalışmalar başlattığı iddia ediliyor. Hatta Üst derecedeki bazı hükümet mensuplarının oralardaki arazileri şimdiden toplamaya başladığı dedikoduları yayılıyor etrafa. İlgili arkadaşlar bir yakından baksınlar bakalım bu dedikodular doğru mu?

(Mete Hatay)

