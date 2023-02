SOSYAL MEDYANIN SESİ

Okullarımız bunca yıldır ihmal edildi, okul binalarımız artık miadını doldurdu veya doldurmak ūzere. Belediyemiz bir çalışma başlattı, Mūhendis arkadaşımız Mustafa Çatankaya ilgileniyor bakanlığa yazı yazıldı. Yeniboğazici bölgesindeki okullara sağlamlık testi yapılması için. O test sonucuna göre hareket edeceğiz. Yeniboğaziçi İlkokulu'na 2 yıl önce yapılmış aynı test ve testten geçmemiş ve hiçbirşey yapılmadı ne yazık. İlla ki başımıza bir mūsibetin gelmesi mi gerek canların gitmesi mi gerek birşeyler yapmak için. Eğer test sonucunda Mormenekşe İlkolulu'da sıkıntı çıkarsa, gūçlendirme gerekir denirse hiç ihmal etmemek gerek, devleti bekleyene kadar okulumuzdakì her veli, bölgemizdeki her kurum kuruluş ve her iş insanımız el ele verip okulun gūçlendirilmesi için hemen çalışma yapmamız gerekecek. Bu saatten sonra kolonsa kolon, yeni okulsa yeni okul... Bu konunun affı olmadığını acı bir şekilde gördūk, doğadan korunmanın yolu bilimsel davranmaktan geçer. Herkesi saygıyla selamlar esenlikler dilerim.

(Gökhan Öztürk)







Lefkoşa’nın ortasında “vizesiz” inşaat dün de devam etti.

Hem de hükümet kontrolünde…

Hem de asker korumasında…

Hem de “emirin demiri kestiği” yerde!

Samimi değilsiniz...

(Cenk Mutluyakalı)



Ne yol isterim, ne sokak! Artık istediğim tek şey EĞİTİM! Başka türlü bu karanlığı aydınlatmamız mümkün değil. Eğitime ayrılan bütçe sağlık harici tüm bakanlıklara ayrılan bütçelerin üzerinde olmalı...

(Alev Şensoy)



Meseleyi sadece külliye inşaatına indirgememek lazım. YAni tüm enerjimizi orada harcamamamız gerekir. Vize zorunluluğu kalsın ama bu şekliyle değil. Daha fazla mevzuatlarla denetimi artırmamız lazım. Külliye itirazımız sürsün ama bir şekilde vize verilmiş veya 74'ten kalan veya kaçak yapılmış dünya kadar bina denetim bekliyor. Özellikle zemini sakat Tuzla, Long Beach ve Kalecik bölgelerindeki inşaat furyasının bir daha gözden geçirilmesi lazım. Sert zemini 45 metre toprak altında olan yerler var. İki katla sınırlanması gereken yerlere 8-10 katlı apartmanlar diktik. Bu binaların sağlamlaşması için kazık kolon gerektiği söyleniyor uzmanlar tarafından. Ve bir sürü başka zemin sorunu! Mühendisler üzerindeki mütahit baskısını da göz önünde bulundurarak tekrar bir kollektif denetleme ekibi kurulmalı. Şeffaflık çok önemli. Lefkoşa suriçinde her an çökecek yüzlerce bina var. Fakat özel mülkiyet olduğu için müdahale edilemiyor. En azından Evkaf'ın elinde tuttuğu binaların bir an evvel gözden geçirilmesi lazım. Eski eser durumundaki veya listelenmiş miras durumundaki birçok binanın kontrollerinin yapılması gerekir. Sonuç olarak çok kapsamlı bir envanter çalışmasından sonra aciliyete göre önlemlerin alınması gerekir. İleride büyük acılar yaşamamak için. Siyasetçilerin bir an evvel popülist siyasetten uzaklaşması lazım. Maalesef şimdiki patronajın vatandaş alıcılarına da "kısa günün karının" ilerideki muhtemel bedellerini enformasyon kampanyalarıyla hatırlatmak lazım. Zaman seferberlik zamanıdır. Eski hatalar ve ihlaller ortaya çıkarılırken yeni hataların yapılmasını engellemek için gerekli yasal müdahalelerin bir evvel yapılması veya gündeme alınması gerekir.

(Mete Hatay)



Önerimdir.

Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi belediye meclisinden bir karar çıkararak Büyükkonuk’taki sosyal tesislere Depremde evsiz kalanları geçici olarak barındırmak için girişim yapsın

(Hüseyin Cumaoğlu)