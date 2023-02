SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hem Türkiye’den paylaşılan videolardan hem buradan kulaktan duyduğum şeyler yardım gönderilirken ayrıştırılmadan gönderildiği. Özellikle kıyafetler. Oralar çok soğuk. Göndereceğimiz şeyleri ona göre gönderelim. Bir de elektrik malzemeleri için Türkiye ile uyumlu olması gerekiyor.

Buradan ayrıştırıp göndermek zaman açısından orası için çok önemli, buradan organize eden yerler için de önemli.

(Yetin Arslan)



Canımız yanıyor… neden?…zemine uygun yapılmayan, mühendislik ( jeoloji, inşaat…) mimarlık bilimlerine uygun tasarlanmamış ve/veya tasarlanan projeye uygun yapılmamış ve hatta bu binalara yapılmış her türlü ilave ve kaçak uygulamaların affedilerek normalleştirilmesi, şehirlerin bilime göre değil, rant a göre şekillendirerek binaların kağıt üzerindeki tasarımlarından sonra hiçbir şekilde denetlenmemesi veya denetleniyormuş gibi yapılması…. Netice ortada… KKTC ,acilen kendine gel… Derhal bilimsel bir çalışma için harekete geç ve 6 ay gibi bir sürede bina envanterini hazırla. Binaları sınıflandır ve en fazla iki yıl içerisinde tehlikeli binaları ya yık yada güçlendirecek tedbirleri uzmanlar kontrolünde yapılmasını sağla….2 gündür birçok telefon ve mesaj aldım herkes ayni dertte, binam 1980 de yapıldı güvenli mi diye soruluyor örneğin… Cevap: Bilmiyorum.. Cevap verebilmem için veri gerekli çünkü…Devlet olmanın gereklilikleri ve sorumlulukları vardır…Yapabiliriz.. yeter ki isteyelim..

(Cemil Atakara)





Dün bir ara surlar içine gittim. Arka mahallelerde adeta ölüm sessizliği vardı. Tanıdığım göçmen ailelerden öğrendiğim kadarıyla hemen hemen her eve ateş düşmüş. Birçokları yakınlarını depremde kaybetmiş veya haber alamıyorlar. Çoğu ilk uçak veya gemiyle Hatay'a veya diğer bölgeler dönüp sevdiklerini aramak veya kucaklamak istiyorlar. Hepsine büyük geçmiş olsun ve kayıp ailelerine sabırlar diliyorum..

(Mete Hatay)



Arkadaşlar 2 gündür gönüllü çalışmalara katılmak konusunda birçok girişimde bulunduk..

Birçok kişi de bana mesaj olarak döndü..

Dun aksam üzeri en nihayet yetkililere ve orada öncülük eden gerek göreli, gerek siyasi kişilere ulaştım ve gidecek gurupların, orada sevk ve idaresinin nasıl olacağının bilgisini istedim yetkili arkadaşlardan..

Çünkü sadece ben değil, birlikte 100e yakın kişiyi de sürükleyecektik..

Gidilecek yer, Karpaz veya Tatlısu değildi..

Belli başlı bilgiler alsam da ,daha fazla bilgi isteyince bugüne aktardılar bizi..

Bugün yaptığım birkaç görüşmede aklıma doğru gelen bir açıklama dinledim bir yetkiliden..

-"Abim" dedi, "yüreğinize sağlık, ama senin herhangi bir eğitimin var mi?"

-"Yok abi dedim ama taş da daşırım, suda, insanda ..ne derseniz..

"Abim dedi, gene söylüyorum, yüreğine sağlık, ama dedi bizim kalifiyeli veya eğitimli gönüllülere ihtiyacımız var su an orada.. Sen gelecen iyi güzel, barınmada bir kişinin yerini alacan, yemek iaşede bir kişilik fazla harcanacak, enerjide de ayni..

Yani dedi , siz ordan buraya ihtiyaçları sevk etmek için kalın, buraya daha kariniz olur, bizim araç operatörlerine, doktorlara, hemşirelere ve eğitimli gönüllülere ihtiyacımız var dedi"..

Birşey diyemedim.. çok çok haklıydı..

Bu sebepten, şu an itibari ile gitme kararımı erteleyip, buradan oraya ne kadar yardım yapılabilirse onun için mücadele edeceğim..

Konu böyle arkadaşlar, beyfendinin dediğine rağmen hayır ben gidecem diyen var ise bana ulaşsın onlara numara göndereyim..

Ama ben şahsen adamı çok haklı buldum

(Mustafa Gürkan)