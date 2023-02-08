SOSYAL MEDYANIN SESİ

Saray da yaparız ,havayolu da kurarız ,kabloyla elektrik da getiririz, yeni devlet de kurarız ama Japonlar bir günlük mesafeden geliyor biz iki adim öteye gidemiyoruz...ve çocuklarımız sabah yıkılmamış olan otelden çıkarılmak yerine bekletiliyor ve ikinci depremde otel yıkılıyor....sizin hükümetciliginiz bu kadar.....yazık çocuklarımıza...yeter artık canimizi yakmaktan başka hiçbirşey yapmıyorsunuz...

(Cemal Elagöz)





ADALET İSTİYORUZ

Sırf ilgi odağı olmak reyting sağlamak için sosyal medyada yalan yanlış haberler yayarak içi yanan çaresiz aileleri ve ülkemiz insanlarını umutlandıran, yardımın gecikmesine neden olan, hedef saptıran başta yetkili pozisyonda olan herkesin derhal adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz

(Songuç Kürşad)



1999 depreminden günümüze 23 yıl geçti bu süre içinde 88 milyar deprem vergisi toplandı. Bugün yaşanan acılar ve feryatlar ,enkaz altından gelen imdat seslerine 30 saatı geçmesine rağmen bir uzanan bir devlet eli yok maalesef. Dünya sizin liderinizi kıskanıyor!!Takke düştü kel göründü.!Vicdanı ve adaleti olmayan bir devletin camileri ile ezanları olsa olsa sadece kamuflaj için vardır.

(Kubilay Merttuna)



Her gün bir bakan gidecekmiş. Bir tane gitsin ama tam gitsin. Nedir bu yani dönüşümlü boy gösterme mi? Giden bakan tam durumu kavrayacakken görevi başkasına mı devredecek? Saçmalamayın artık yahu. Hele böylesi bir trajedi karşılığında...

(Mete Hatay)

Türkiye’deki depremzede kardeşlerimize, maddi manevi her türlü yardım ve desteği gecikmeden ulaştırmaya başlayalım. Bu dondurucu soğuklarda açıkta kalanlara gönlümüzün sıcaklığını açalım. Tek bir vücut olalım..

(Özcan Özcanhan)

