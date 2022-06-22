CB Ersin Tatar, Anastasiadis'in mektubuna cevaben, Kıbrıslı Türklerin güveninin artması için Rum tarafının izolasyonları kaldırmakla başlayabileceğini söyledi. Bunu isterken bundan bir sene önce Rum halkına çağırı yaparak Maraş'taki malları esas sahiplerine vereceği sözünü hale daha yerine getirmediğini unuttu galiba. Ondan öte bundan 4 beş sene önce sayın Mevlutoğlu'nun teşvikleriyle Maronit köylerinin sivilleşmesi ve tekrardan yerleşime açılması sözlerinin de unutulduğunu unuttu. Şu anki KKTC Dışişleri Bakan'ının da o dönemde bu açılımı kabul ettiği bilinmektedir. Böylesi bir adımın -ki Maraş'ın açılışından çok daha kolaydır- niye bir türlü yapılmadığını merak ediyoruz. Bu tür adımların ve sözlerin bir türlü yerine getirilememesi sadece iki toplum arasında değil, bu çatışmanın parçası olmamış Maronit toplumu arasında da güven krizine neden olmaktadır.

(Mete Hatay)





Sabahleyin bir istasyona benzin almaya gittim, benzin yok dediler, ben de nedenini sordum. Cevap, "akaryakıt fiyatları düştü, hükümetin indirim yapması gerekir o nedenle ithalatçı firmalar bize yakıt vermiyor" şeklinde oldu, yani akaryakıt ithal eden firmalar günlerdir vatandaşı ÇALAN yüce KKTC yönetimine indirim yapması için baskı yapıyor. Tam inanacaktım ki hanım, "kalk sabah oldu işe gidecen" dedi. Uluslararası piyasalarda fiyat yükseldiği anda jet hızında piyasaya yakıt vermeyi durduran 2 firma ve sözde vatandaşını çok sevip koklayan hükümetimiz 1 haftadır düşen fiyatlar nedeniyle akaryakıtta indirim yapmanız gerekiyordu, yapmadınız, çünkü HIRSIZSINIZ.

(Ufuk Çağa)



Tüccar ve üreticiye niye kızıyoruz ki?

10 TL’ye getirilen veya üretilen malın 7 TL’ye satılmasını mı bekliyoruz?

Sorunun dövizin yükselmesi değil, TL’nin değer kaybı olduğunu görmeliyiz.

Çözümün de ücretlerin Euro’ya endekslenip, alım gücünü yükseltmek olduğunu bilmeliyiz.

(Hüseyin Arca)



Güven Yaratıcı Önlem dedik sonra bizimkiler elektriğe zam yapar… Özgüven güzel… Biraz daha güven, hooop benzine!

(Mehmet Ekin Vaiz)



Sigortalılara “ÇÖZÜM” bulacağına, “ölümü” bulan,

Sosyal sigortaların üçlü kararname ile atanmış müdürü,

İstihdam Destek Merkezi tarafından ödenmeyen katkıda, sigortalının ne kusur ve kabahati var ki,

Sigortalıyı sağlanan yardımlardan yararlanmasını men ediyorsunuz?

18/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının;

“ hastalık sigortası” başlığı altında toplanan “ Sağlık Yardımlarının verilmeyeceği hallerle ilgili tek bir kural yoktur”.

Müdür beyi, yasaların vermediği yetkiyi kullanıyorsunuz.

“İyi idare yasasının 5’inci maddesine “ göre hukuka aykırı” işlem yapıyorsunuz.

Çeşmesi yandan akan Turistik Tesiste senin için rezervasyon yapıldığında,

Ne kadar yalınız kaldığını fark edeceksin

“ Üstüne alma, fakat dinle samur kürkçüyü sen,

Nasıl olsa kabahat sahibini terk etmez.

(Hüseyin Garip)



Meclis normalde kaçta açılması gereken bir yer!!Her oturum saat 11.30’dan önce mümkün değil açılmıyor.. Niye sizler vekil olarak vatandaşınızı temsil ettiğinizi unutup saat 8.30’da orada olmak yerine 11.30 o da iyi ihtimal yani mecliste hazır bulunuyorsunuz!!Stenolar değil tartışılması gereken asıl vekillerdir onların sorumsuzlukları, umarsızlıklarıdır.. Ve bizim kimleri seçip mecliste olmasını sağladıklarımızdır!!

(Bala Kayadelen)