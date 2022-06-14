Başbakan: "Sadece biz değil, dünya zor günlerden geçer"
Covid ve Rusya Ukrayna savaşı da günah keçisi!
Savaştaki Rusya ve Ukrayna'nın Enflasyon oranıyla başlayalım;
Rusya 17.8 2022-05
Ukrayna 16.4 2022-05
KKTC 83,19 2022-04
Avrupa'dan değil, Afrika ülkelerinin enflasyon oranlarına da bakalım....
Güney Sudan -8.21 2022-04
Gabon 2.9 2022-04
Benin 2 2022-04
Seyşeller 2.2 2022-05
Orta Afrika Cumhuriyeti 4.2 2021-12
Ekvator Ginesi 3 2021-12
Svaziland 3.3 2022-03
Çad 2.2 2022-03
Komorlar 0.88 2021-09
Cibuti 2.72 2022-03
(İrfan Batu)