

Başbakan: "Sadece biz değil, dünya zor günlerden geçer"

Covid ve Rusya Ukrayna savaşı da günah keçisi!

Savaştaki Rusya ve Ukrayna'nın Enflasyon oranıyla başlayalım;

Rusya 17.8 2022-05

Ukrayna 16.4 2022-05

KKTC 83,19 2022-04

Avrupa'dan değil, Afrika ülkelerinin enflasyon oranlarına da bakalım....

Güney Sudan -8.21 2022-04

Gabon 2.9 2022-04

Benin 2 2022-04

Seyşeller 2.2 2022-05

Orta Afrika Cumhuriyeti 4.2 2021-12

Ekvator Ginesi 3 2021-12

Svaziland 3.3 2022-03

Çad 2.2 2022-03

Komorlar 0.88 2021-09

Cibuti 2.72 2022-03

(İrfan Batu)



