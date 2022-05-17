Sayın muhalefet vekillerim meclisten çekilirsiniz, çekilmezsiniz ne yaparsınız sizin kararınız sizin siyasetiniz. Ancak mecliste kalmaya devam edecekseniz bugün hükümet programını dinleyip mücadele etmeniz gerekmez mi eğer mecliste kalmaya devam edeceksiniz. Biraz küstüm oynamam gibi olmadı mı bu iş eğer bugün değil de yarın meclise gitmeye devam edecekseniz? Bir vatandaş olarak 51/89 (doğrusu 55/89) imar yasasında nasıl bir değişiklik öngörüyorlarmış, emirnamelerin süresini kısaltmak ne demekmiş şehir planlama dairesini nasıl güçlendireceklermiş ülke planlaması için ne yapacaklarmış?… bunlar benim merak ettiğim konular. Gidip bunları sormanız gerekmez mi bizim yerimize?

(Merter Refikoğlu)



İşlemleri tamamlanmış 1.386 adet başvuru Kurum müdürü tarafından bekletilirken, Kurum müdürünün oğluna ait güneş enerjisi alanında da faaliyet yürüten şirketinin işlerine de bakmak gerek. Bu inceleme, sadece güneş enerjisi alanında işlerinin nasıl yürüdüğü ile sınırlı kalmamalı! Bu şirket tarafından ithal edilen ve direk ya da dolaylı yoldan kuruma satılan ürünlerin kalitesine ve ödenen bedeli de içermeli

(Tuluy Kalyoncu)



Göç suç değil…

Kimse evini, yurdunu, anılarını terk etmek istemez.

Türkiye’de göçmenlere dair bir öfke başladı ya…

Nüfusun belki yüzde üçü, bilemedin beşi kadar insan gitti, Türkiye’ye yerleşti…

Burada yerli nüfustan fazla!

Hâlbuki aynı değil…

Çok fark var.

Kıbrıs’ın kuzeyine yurt dışından “göç” olmadı yalnızca, “nüfus” taşındı, bir “proje” uygulandı. Kıbrıs’a Türkiye’den gelen nüfus savaştan falan da kaçmadı.

Ayrıca...

Ada’ya taşınan nüfusa, evlerinden, fabrikalarından, tarlalarından kovulan insanların yerleri verildi.

Çok daha önemlisi…

Kıbrıs’ın kuzeyine nüfus taşıyan ülke, demokrasi ve iradeye de müdahale etti.

Yine de gerçek değişmiyor.

Göç suç değil, göçmenlik de!

(Cenk Mutluyakalı)



Aslında ev değil sadece.

Eskiden mesela arsacık falan alanlar olurdu, zamanla ev başlarlardı.

Artık arsa da alamıyor, ev de.

Arabayı koyacak garaj yapma maliyeti oldu 100 bin TL.

30 yıllık Devlet memurunun emekli ikramiyesi ile apartman dairesi bile alınamaz artık..

(Ahmet Özsoy)



Psikopatlığı Teşvik: Amerika'da yine psikopat bir ırkçı 10 kişiyi seri şekilde vurup öldürdü, seri cinayetlerini kaydettiği video da ABD yayın organlarında yüz milyonlarca insana sunuldu... Seri ırkçı cinayetleri teşvik etmekten başka nedir ki bu?..

(Ahmet Tolgay)

