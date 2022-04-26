

“Yeni kabine hayırlı olsun” dedi Başbakan.

Kime hayırlı?

Gerçekten bir kalıp cümle mi bu, yoksa gerçekten hayırlı olmasını istiyor muyuz?

Aynı kabine işte…

Sunat Atun çıktı, Olgun Amcaoğlu girdi.

Beklentiler boşa çıktı.

Bu haliyle güvenoyu riske atılmadı.

Da gerçekten hayırlı mı olacak?

Bir icraat hükümeti mi göreceğiz, bir maaş ödeme hükümeti mi?

Olgun bey da cebinde parayla gelmedi asından…

Olmayan kaynağa, yeni bir bakan. Eskiden de kaynak bulamayan yeniden bir bakan…

Hayırlısı olsun madem…

(Hüseyin Ekmekçi)







Eskiden devlet adamları vardı. Bakanlar kuruluna girecek isimler basına açıklanınca öğrenilir kimse bu konuda dedikodu yapmazdı. Kabine dışında kalan vekiller sağda solda konuşmaz taraftarlarını parti yönetimine karşı kışkırtamazdı. Ama dedim ya eskiden devlet adamları vardı...

(Göktürk Ötüken)



Sırada Meclis oylaması ve prosedürler var.. Ama tüm UBP’li vekiller artık halkın tepkilerini dikkate almalı..

Böylesi zor bir süreçte hiçbir vatandaş “ben neden bakan olmadım” kavgası çekemez! Şimdiden benden uyarması..

UBP’liler de bu toplumun parçasıdır.. Ve artık parti içi çıkarları, kavgaları en azından bu ekonomik kriz ortamı atlatılana kadar ertelemelidirler..

(Aytuğ Türkkan)





İki ayda sadece atama, görevden alma, zam yapma ve yalan söylenmesinin tek sorumlusu Sunat Atun'muş. Şimdi yeni kabineyle birlikte Beyaz Bir Sayfa açıldı ve herşey düzgün olacak. Siz hala daha TAVUK yumurtasından KARTAL çıkmasını bekleye durun

(Ufuk Çağa)



Müteahhitlere açıkça ne plan, ne emirname takmayın ben burda olduğum sürece bu yağma düzeni böyle gider diyor. İmar planını yasa dışı bir şekilde imzalamayıp sonra da ödül olarak cumhurbaşkanı makamına oturan bu zat, elbette ki böyle konuşacak! Kızmamak lazım; fıtratında "masgaralık" var...

(Hasan Sarpten)

