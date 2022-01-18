Benzine 3 defa zam yaptılar kimsenin gıkı çıkmadı. Sonra birden benzin vermeyi kestiler günlerce dilendik.. Tekrardan benzin verdiklerinde o kadar mutlu olduk ki bir halay çekmediğimiz kaldı. Tüp gaz da da ayni hikaye. Sırada elektrik var. şimdi elektriğe zam yapıp hergün elektriği kesecekler ta ki bu halk elektrik geldiğinde "buna da şükür" desin.. e böyle halka da bu yakışır zaten..

(Özgür Göksel)



Belli bir noktadan sonra tarih gerçekliğini yitirmiştir. Bütün insanlık farkına bile varmadan bir anda gerçekliği terk etmiştir. Geçmişte olan bitenlerin gerçek olmadıklarını anlayabilmemiz mümkün değildi. Bundan böyle amacımız bu yok oluş noktasını bulmak olacaktır. Bu noktayı bulamadığımız sürece güncel yok oluş sürecinden kurtulabilmemiz mümkün değildir.

(Mete Hatay)



Boykot diyoruz diye,

Sağ’da ve Sol’da aday olanlar ve destekçileri,

kızıyorlar ama,

Son 20 yıla baktığımızda,

11 yıl UBP Başbakanlığında,

9 yıl da CTP Başbakanlığında hükümetler kurulduğunu görürüz.

UBP’de D.Eroğlu, İ.Küçük, H.Özgürgün,

E. Tatar, E. Saner, F. Sucuoğlu;

CTP’de M.A.Talat, F.S.Soyer, Ö.Yorgancıoğlu,

Ö.Kalyoncu, T. Erhürman.

Yetmedi mi?

Ben birşey söylemeyim, sadece bazı hatırlatmalar yapayım.

Cevaplarını siz kendi kendinize sorunuz.

***

UBP, KKTC’yi tanıtabildi mi, kendi ayakları üzerinde durabileceği ekonomik bir yapı kurabildi mi, Eğitim, Sağlık, Çevre, Elektrik, Su, Telefon sorunlarını çözebildi mi?

CTP, UBP’den farklı olarak Kıbrıs sorununun Federasyon temelinde çözümünü gerçekleştirebildi mi, Türkiye’den nüfus aktarılmasını ve vatandaşlık verilmesini engelleyebildi mi, Dini vakıfların yayılmasına mani olabildi mi, Eğitim, Sağlık, Çevre, Elektrik, Su, Telefon sorunlarını çözebildi mi?

(Ülker Fahri)







