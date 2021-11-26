Kuzeye geçip her seferinde aynı yemeği yeyen Yorgo, 2 hafta önce 10 euro, geçen hafta 7 euro, bu hafta ise 5 Euro hesap ödeyince göz yaşlarını tutamayarak garsonlara sarıldı ve Kıbrıs’ta Barış Engellenemez dedi…



(Mehmet Ekin Vaiz)







Ömrümüz Yetmez!

Umutlar azaldığında, döviz enkazı ve borçlar altında kalındığında...

Sosyal yaşantı erozyona uğrayıp çaresizlik kapıya dayanınca yönetenlerin yönetemediği aklımıza gelir.

Elit müteahhitlerin eseri,Alt yapısı berbat yollardan, yenilenmeyen okullarımıza, yetersiz hastahanelerimize kadar, sömürülen ama görmezden geldiğimiz insanları, göç eden gençlerimizi hatırlarız...

Ve aslında ne kadar fakir yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşiriz...

Üç beş eşsiz toptancının keyfine göre bize kaitesiz ve pahalı ne varsa yedirdikleri düzene bakar, kaderimize yanar,kendimize acırız...

Bunları yaşamak ve bu yapıya destek vermek bir tercih olabilir mi!

Olabilirmiş.

Üzülmekle bunların gelecekte tekrarının olacağını öngörememek, mümkün mü?

Mümkünmüş.

Yaradana inanıp, Adalet için çalışmayan!

Mucize bekleyip gerçekle yüzleşmeyen,

İnsanımızın tercihleriyle seçilenler...

Bize daha iyi bir gelecek verebilirler mi?

Vermezlerse giderler veya değişirler mi?

Biz sadece Dil de İsyan veya şükür ederiz...

İyi ama Seçilmişlerin de Halk adına daha çok gailesi olması şart değil mi?

Özveriyle ,Ortak değer yaratıp Halkının Kader birliğine Önderlik etmek esas görevleri olması gerekmez mi?

(Eralp Şerifoğlu)





Bilinen evrenin en hızlıları:

● BİLGİSAYAR:

Japon üretimi süper bilgisayar "Fugaku", saniyede 440 katrilyondan fazla işlem yapma hızıyla.

● IŞIK: Saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızıyla evrendeki 2. en hızlı şeydir.

● OTOMOBİL:

Bugatti Chiron modelinin modifiye ile geliştirilmiş son tasarımı olan ve sadece 30 adet üretilen Super Spor dünyanın en hızlı arabasıdır.

● KKTC SÜPERMARKETLERİNDEKİ ETİKET DEĞİŞME HIZI:

Bilinen evrendeki en hızlı şeydir. Döviz arttığında, asgari ücret arttığında, havadan nem kaptığında ani, seri ve herkesin lider zannettiği ışıktan dahi daha hızlı bir biçimde değişir. Bu değişim sadece yukarı yönlüdür ama. Etiketler çıkmayı bilir, inmeyi bilemez.

Siz de bilinen evrendeki en hızlıları yazabilirsiniz.

(Cenk Özdağ)





Öğretmeni dilenci mi sandınız?

Bakıyorum da dün Öğretmenler Günü için öğretmenlere methiyeler dizdiniz.

Kaynak yok diye sürekli ağlayıp, Bir kalemde EBA diye bir ticari şirketin ( Eğitimde Yeni AKSA) sıradan yazılımlarına, sırf şirin görünesiniz diye 14 milyon vereceksiniz ve 5 yıl da artan şekilde garanti para için anlaşıp, öğretmenlerin gece- gündüz çalışarak tek kuruş almadan oluşturduğu MODDLE sistemini de bir kenara atacaksınız..

Öğretmenler Yasasının 100 md. (3) fıkrasına göre her yıl EYLÜL ayı başında ödemeniz gereken ( Bütçede konulmasına rağmen)Hazırlık Ödeneğini ödemek zorundasınız. Ödeyemeyecekseniz de gereğini yapmak durumundasınız. Öğretmeni Toplum Önünde ikide-birde tartışma konusu yapmaya, dilenci durumuna düşürmeye çalışmaktasınız. Öğretmenin dersine ihtiyacınız var, bilesiniz.

(Tahir Gökçebel)

