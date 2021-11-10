Karma kalkınca listecilik, kesme gibi şeyler olmayacak... Adaylar ağırlıklı olarak delegede belli olacak... Sormak gerekir Delege kimdir? Söyleyim genel başkanın, bakanın, vekilin, ilçe başkanının, Parti'nin ileri gelenlerinin eşi, dostu, akrabası, yandaşı, yoldaşı... Yani gene hiçbirşey değişmeyecek. Genel başkanlar ve ona yakın olanlar daha da güçlenecek. Seçimden önce yapılacak anketlerle bölgelerin oy oranları belirlenerek başkana yakın adayların seçilebilecek sıralara yerleşmesi sağlanacak... Yani Tam bir genel başkan sistemi olacak. Ülkenin tek sorunu buymuş gibi tartışılan konunun açılımı budur...

(Göktürk Ötüken)



Paylaşımlarınıza dikkat ediniz.

Feisbok, beni 24 saat cezalandırdı.

Sövmüşüm.

Demek ki rahmetli Doktor Küçük yazmış olsa,

Cezadan hiç kurtulmayacaktı.

(Hüseyin Garip)







Karmacı Vekiller İşi Garantiye Alıyor...

Siyaseti ve parti içi disiplini bozan en büyük etkenlerden biri olan karma oy hem halkın hem de YSK’nın yoğun baskısına rağmen neden kaldırılamıyor, karmada direnen ve direten kimlerdir...

Bu yasa yapılırken bu yasaya mecliste oy verenler aslında bir yasa değil kendilerinin siyasette var olma formülünü yasal hale getirmişlerdir...

Vatandaş bazı vekilleri değiştirmek istese de değiştiremiyor...

Bu bir zamanlar maliye memurunun birine noterlik yasasını çalışmasını söylediklerinde aranan şartlara tamamen kendi özelliklerini yazmasına benzer...

Şimdi de hem halkın hem YSK’nın hem de ülkenin en büyük iki partisinin Parti Meclislerinin kararlarına rağmen Milletvekillerinin ısrarla bundan kaçmalarının nedeni nedir...

Tabi Ki yanan Karma oylar ne kadar da partilere zarar verse gibi görülse de en büyük zararı karmacı vekiller görmüştür...

Karmacıların emekleri ve kişisel çalışmaları boşa gitmiş zarar görmüştür...

Şimdi bunu fırsata dönüştürecek olan siyasi partilerdeki etkin Karmacı Vekiller Karma oy kullanımını kolaylaştırarak önümüzdeki seçimlerde oylarını garantiye almanın formülünü kendilerine göre hazırlamışlardır...

Özet olarak Seçim yasası halkın isteğine göre değil Karmacılara göre Formülüze edilmektedir...

Hiç kimse üzülmesin, Karmalar artık yanmayacak adrese Karmacılara teslim olacaktır...

Mecliste vekillerimiz hangi partiye ait olduklarına bakılmaksızın birbirlerini ellerinden tutarak meclisteki sandalyelerini koruyacaktır...

Bunların kimler olacağına ise karma merkezleri karar verecektir...

(Gürsel Uzun)



Kıb- Tek’in aksa borcu 400 milyon TL’ye ulaştı. Kıb- Tek’in tahsilatı şu an için sadece Teknecik’in yakıt ihtiyacını karşılamaya ancak yeter. Bu arada kurumun günlük zararının 2- 4 milyon TL arasında değiştiği söyleniyor. Bu alanda ciddi bir şeffaflığa ihtiyacımız var

Seçim tarihi uzlaşı ile netleşti. 23 Ocak 2022. Bu süreye kadar seçim yasası üzerinde bir komite çalışacak, devamında da 6 günlük bir sürede 2022 bütçesi geçirilecek. Mecliste peşi sıra yapılan toplantılarda uzlaşılar sağlandı. Şaşırdık ama izlemek keyifli

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay bitti, şimdi beklentiler başladı. Seçim yasakları 23 Kasım gibi başlayacak. Seçim tarihi 23 Ocak 2022 olarak netleşti. Bir çok isim harekete geçti, UBP’lileri makamdan kovan UBP’liler türedi. Kendileri oturtacak… Delilik

Nijerya’dan adaya 7 kilo Uyuşturucu getirildi. TozDuman adı verilen bir operasyonla yakalananlar kurye, ortada bir patron yok. Polis patronu arıyor. Ülkeye gelen nüfus, suç alışkanlığını da beraber getiriyor. Polis vakit kaybetmeden önleyici tedbirler için denetimi artırmalı

Enteresan bir şekilde konu Afrikalı suç alışkanlıklarına geldi mi ırkçılık diyenler var. Oysa bir çok araştırma bilinçli bir şekilde Afrikalı suç unsurlarının adayı mesken tuttuğunu gösteriyor. Bilinçli ve organize. Afrika’dan buraya, Buradan güneye kadar uzanan bir suç çetesi…

(Hüseyin Ekmekçi)



