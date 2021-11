Çok gündemimizde değil ama, pandemide rakamlar hızla yukarıya doğru tırmanıyor. Halkın gündemi günden güne eriyen alım gücü, yükselen döviz, ödenemeyen banka taksitleri, biriken borçlar, dengesiz eğitim sistemi, hizmet veremeyen devlet hastaneleri ama…

Geçtiğimiz hafta toplam vaka sayısı 803. Bu hafta 7 günde toplam hasta sayısı 888. 561 yerel vaka vardı geçtiğimiz hafta, son yedi günde yerel vaka sayısı 758. Geçtiğimiz hafta bir kişi kaybetmiştik pandemiden, bu hafta 2

Bin 225 aktif hasta sayısı bir haftada bin 372’ye yükseldi. Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım şükür rahat, ancak serviste hasta sayısı 60 bandına yükseldi. Ada genelinde saldık, rahatladık, öyle anlaşılıyor. Önümüz kış, okullar açık, mekanlar kapalı, aman dikkat

Pandemi ile yaşamaya alışmamız gerekiyor. Yaşayanlar bilir, pozitif hastası olan aileler için hayat hiç de kolay değil. Dikkate almalı, zafiyet yaşamamalıyız.

(Hüseyin Ekmekçi)



Hükümet programı!

Ocak’2022 ayında erken seçim var. Kurulan hükümet erken seçim hükümeti. Ancak okunan 2 Aylık Hükümet Programı’na bakarsanız sanki 5 yıllık hükümet...

(Hüseyin Arca)



Kendini değersiz hissettiğin zamanların üzülme süresi vardır.

O süre bittiğinde kendine saygı duyman gerektiğini öğrenirsin, mantığın konuşur.

Kendine saygı duydukça, hak etmediğine inandığın, değersiz hissettiğin yerden kalkıp gitmeyi öğrenirsin.

Yürümeyi öğrenmek böyle bir şey...!

(Gizem Özgeç)



Sandık sayılarını artırmak bir çözüm

Karma oy kullanımının bir çırpıda kaldırılması pek mümkün görünmüyor. Düşünülen bazı hafifletici değişiklikler de ilçesel bazda ciddi irade sapmalarına sebebiyet verebilir.

Madem dijitale geçilmiyor veya geçilemiyor, yapılması gereken ve üstelik 2/3 gün sürmesi beklenen sayıma yapılacak ek ödeneklerle hemen hemen aynı maliyete çıkabilecek bir seçenek daha var.

Sandık sayılarını artırarak her sandığa düşen oy sayısını yarıya çekerek sayım süresini de yarıya çekmek.

750 dolayında bulunan sandık sayısını 1200 dolayına çıkarmak genelde okullarda olan sandıklar için yapılabilmesi olanak dahilinde bir işlem…

Her sandıkta yaklaşık 200 seçmen olacak şekilde bir düzenleme yapılırsa ve %30 civarı da kullanılmayan oy olacağı hesaba katılırsa, 140 pusulayı saymanın günler ve haftalar alacağını düşünmüyorum.

Her pusula 3dk da sayılsa karmalar ve adaylar dahil 7 saatte kesin sonuca ulaşılır.

Aksi durumda 400 pusula saymak ikinci bir vardiya gerektirecek ve sayımın 2 hatta 3 gün sürmesine neden olacak. Buraya ödenecek ek ücret ve ek mesai ile sandık sayısını bir anda ikiye katlamak mümkün…

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce insan var, yetmedi yaşı oldukça genç binlerce de emekli var, yetmedi birer başkana yardımcılık ederek bir kalem uzatacak binlerce de öğrenci var… istenirse Yapılabilir !

(Özdemir Tokel)



Karma oyun kaldırılması bence doğru bir uygulamadır. Seçmen, ilkelerini ve programını beğendiği siyasi partiye mühür vurmalı ve sadece o parti içinde tercih yapmalıdır. Parti içi muhalefet elbette olacak... Olması da çok doğaldır. Ben şahsen seçim barajının yükseltilmesinin daha sağlıklı bir meclis yapısı oluşturacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla barajın %10 olmasını savunuyorum. Eğer bu yapılırsa küçük küçük partilerin toparlanıp bir araya geleceğini düşünüyorum.

(Turgay Gezen)