

Trafikte beklerken, sola gidecekmiş gibi devam edip, son anda sağa kırıp kuyruğun önüne geçen sürücülerin nasıl insanlar olduğunu merak ederdim hep. Biraz önce cumhurbaşkanımızın da içinde olduğu araç Citroen ışıklarında aynı hareketi yaptı. Teşekkürler bir merağım daha bitti. Ersanım gitti kiminle uğraşacağız ya ersinim…

(Merter Refikoğlu)



Yok öyleydi, yok böyleydi, yok şu kadardı, yok bu kadardı. Nasıl dedikoducu, nasıl fesat, nasıl kıskanç insanlar var.

Galatasaray açıkladı. Fatih Terim'in aylık maaşı 2 milyon.

Aldınız mı ağzınızın payını.

Sanki da çok para alır adam.

(Songuç Kürşad)



İngiltere'ye "North Cyprus"u pazarlamaya gidildi. Hoş da gittiniz elbette ama turist burada kapıda bekliyor ve geri dönüyor. Ama İsviçrelisi, Rusu, İngilizi, ve adanın "öteki" tarafında yaşayanı yarattığımız sınırlardan geçemiyor. Aşılar, PCR'lar, Antijenler, 72 saatler bir de kuyruklar, kağıtlar derken geçemiyorlar. Londra'da tanıtın bizleri da "sınırlarımızdan" öyle kolay kolay geçemeyeceklerini de söylemeyi unutmayın!

(Okan Dağlı)



Bu ülkede adalet; makama, mevkiye, servete göredir. Hukuk; güçlülerin hukuğudur. Öyle olaylar yaşandı ki sıradan vatandaş gün yüzü göremezken ensesi kalınlara hesap bile sorulamadı sorulamayacak...

(Göktürk Ötüken)



Ulusal Birlik Partisi kurultayı tamamlandı. UBP tabanı, tarihte eşine az rastlanan bir destekle Faiz Sucuoğlu’na sadece parti başkanlığını değil “liderliği” de verdi. Yüzde 60’ın üzerinde bir destek, Eroğlu sonrası hiçbir siyasiye nasip olmadı.

Faiz Sucuoğlu’nun güçlü taban desteğini, elinde sihirli bir değnekle her şeyi düzelteceğine yoranlar var. Öyle olmayacak. Bu tamamen, Faiz Sucuoğlu’nun önce ülke, sonra insan, sonra parti, en son da kendisini sevmesi ile alakalı bir durum, sadece seçilmekle lider olunmuyor

(Hüseyin Ekmekçi)



G20 Roma çok önemli konular konuşulan bir platform akabinde Glasgow zirvesi ..TC CB..Paris Iklim Anlaşmasını yeni kabul eden bir ülkenin devlet başkanı olarak oradaydı.. Odak iklim mi oldu..yooo!!!Sadece Biden'la görüştü 65 dk..yaninda yine o devlet bünyesinde çalışmayan sadece Merve Kavakçı ‘nın Arap kocasından olan ABD vatandaşı kızı..yani kapalı kapılar ardında bilinmezli bir görüşme.. Sonra tüm liderler Glasgow'a geçerken TC CB..Ingiltere'nin kendisine yeterli güvenlik konvoyu sağlamadığı gerekçesiyle(!?) sarayına dönmüş..İklim zirvesi karbon salınımı vs vs..adam daha çok arabalı konvoy istemiş.. Vay arkadaş ironi nedir..Ahanda budur!!Ama belki de bu zirveye katılımın amacı da iklim değil Biden'di..Valla yazık çok üzülüyorum.. Tr ekonomik verilere göre artık G20 üyesi de değil.. Ve bu son zirvesiydi 2022- 2023 olamayacakları açıklandı sonrası da meçhul tabii… Olaya bakin..Yazik!

(Bala Kayadelen)

