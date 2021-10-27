Sanayi bölgeleri adeta kaderine terk edildi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sanayi çalışanı vatandaşlarımız, sanayi bölgelerinin durumunun içler acısı olduğunu dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.



Fotoğrafta görülen rögar çukurunun Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi içindeki yollardan birinde olduğunu ifade eden sanayi bölgesi çalışanları, bölgenin adeta kaderine terk edilmiş olduğunu dile getirdiler.

Özellikle akşam saatlerinde sanayicinde dolaşmanın çok tehlikeli olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta gördüğünüz rögar çukurunun kapağının kırılması sonrasında bölge esnafı tarafından üzerine konulan bazı cisimlerle sürücülerin dikkatini çekerek bu çukura düşmemesi sağlanıyor. Ama nereye kadar” dediler.

Sadece rögar çukurları değil, aydınlatma lambalarının da yeteli sayıda çalışmadığını vurgulayan vatandaşlarımız, sanayi bölgelerinin adeta kaderine terk edildiğini vurguladılar.

Bu bölgelerin temizliği ve bakımından belediyelerin mi yoksa Sanayi Dairesi’nin mi sorumlu olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Buralardan alınan vergiler yine buralara harcanmalı. Aksi takdirde sanayi bölgeleri harabeye dönecek” diyerek sözlerini tamamladılar.

