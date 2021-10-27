banner583
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
UKÜ ve YDÜ gecenin galipleri
15 0
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
32 0
 
Dünyanın en kolay kas yapma programı
Dünyanın en kolay kas yapma programı
10 0
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
19 0
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
16 0
34 0
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
16 0
banner661
banner726

Sanayi bölgeleri adeta kaderine terk edildi

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sanayi çalışanı vatandaşlarımız, sanayi bölgelerinin durumunun içler acısı olduğunu dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

banner714
Sanayi bölgeleri adeta kaderine terk edildi
banner721
 
Fotoğrafta görülen rögar çukurunun Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi içindeki yollardan birinde olduğunu ifade eden sanayi bölgesi çalışanları, bölgenin adeta kaderine terk edilmiş olduğunu dile getirdiler.
Özellikle akşam saatlerinde sanayicinde dolaşmanın çok tehlikeli olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta gördüğünüz rögar çukurunun kapağının kırılması sonrasında bölge esnafı tarafından üzerine konulan bazı cisimlerle sürücülerin dikkatini çekerek bu çukura düşmemesi sağlanıyor. Ama nereye kadar” dediler.
Sadece rögar çukurları değil, aydınlatma lambalarının da yeteli sayıda çalışmadığını vurgulayan vatandaşlarımız, sanayi bölgelerinin adeta kaderine terk edildiğini vurguladılar.
Bu bölgelerin temizliği ve bakımından belediyelerin mi yoksa Sanayi Dairesi’nin mi sorumlu olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Buralardan alınan vergiler yine buralara harcanmalı. Aksi takdirde sanayi bölgeleri harabeye dönecek” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.