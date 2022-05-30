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Park yerleri gereksiz şeylerle işgal ediliyor

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Park alanlarına inşaat malzemeleri, su depoları veyahut başka şeylerin konulması kabul edilmez bir saygısızlıktır

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Park yerleri gereksiz şeylerle işgal ediliyor
 
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa sakini bazı vatandaşlarımız, bazı işyerleri veya devlet dairelerinin bulunduğu park yerlerinde park alanlarının işgal edildiğini dile getirerek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Ülkede özellikle büyük ilçelerimizde park sıkıntısının büyük sorun olduğunu belirten vatandaşlarımız, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne gibi bölgelerimizde araçlarını park için dolanan sürücülerin olduğunu ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi park yerlerinin gereksiz şeylerle işgal edildiğini iddia ettiler.
Park yerlerinin araçlar için yapılmış olduğunu dile getiren vatandaşlarımız “Bu şekilde park alanlarına inşaat malzemeleri, su depoları veyahut başka şeylerin konulması kabul edilmez bir saygısızlıktır” diyerek bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.
 
 
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