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Mobil telefon ve internet ücretleri yeniden zamlanıyor

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Mobil telefon ve internet ücretleri yeniden zamlanıyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde önümüzdeki aylarda geçilmesi planlanan 4,5G internet bağlantısı öncesinde bu sektörde hizmet veren şirketlerin Nisan ayı başından itibaren fiyatlarında yeniden düzenlemeye giderek zam yapacakları bildirilmekte.
Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle internetli paketlerde yeni yıldan önce yapılan % 100’e varan zamlara ek Nisan ayı başından itibaren % 35 ve civarında zamların olacağı iddia ediliyor.
4,5G alt yapı çalışmalarına son sürat devam eden şirketlerin devlete ödedikleri yüksek ücretlerin acısını çıkarmaya başladıkları bildirilirken, dünyaya göre çok pahallı ücretlerin vatandaşın canını yakmaya devam ettiği ifade ediliyor.
 
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