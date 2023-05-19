Meyve tezgahına yaklaşan yanıyor!

Yaz mevsimi geldi, çarşı pazarda tezgahlar renklendi. Yaz aylarının en çok sevilen meyveleri fiyatları ile cep yakarken, ekonomik koşullar nedeniyle alım gücü düşen vatandaş; meyvelere uzaktan bakmakla yetindi

Kış dönemi meyveleri tezgahlardaki yerini yavaş yavaş yaz meyvelerine bırakmaya başladı.Yaz meyveleri, fiyatları nedeniyle beklenen ilgiyi görmeyince, tezgâhta kaldı. Yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşın pazar torbası dolmazken, esnaf da tezgahına özenle dizdiği ürünlerini satamamaktan yakındı. Pazar fiyatlarının daha uygun olduğunu düşünerek alışverişini pazardan yapmayı tercih eden vatandaşlar, ürünleri doyumluk değil sadece tadımlık alabildi.Yaz aylarının en güzel meyvelerinden olan karpuz kilosu 40 TL’den satışa sunulurken, çilek ise kilosu 50 TL’den satışa çıktı. Girne’de her Çarşamba kurulan Pazar yerinin fiyatları cep yaktı. Çarşamba pazarının şampiyonu ise kiraz oldu. Paketi 70 TL’den tezgâhta alıcı bekleyen ithal kiraz, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu acı tabloyu gözler önüne serdi.Vatandaşlar, “Bu fiyatlarla aylarında meyve yemek hayal oldu. Fiyatlar cebimize uymuyor” dedi.Pazar tezgahlarındaki mevsim meyvelerinin fiyatlarını gören vatandaş pahalılıktan şikâyet etti. Sağlıklı beslenmek giderek daha da zor bir hal alırken, sebze ve meyve fiyatlarının ateş pahası olduğunu gören vatandaş, sadece Pazar tezgâhları arasında dolaşmakla yetindi. Sultani asma yaprağının kilosu 200 TL’den alıcı beklerken, yerli nektarin 60 TL’den satışa sunuldu. Yerli kayısının kilosu 80 TL’den tezgâha çıkarken, vatandaşlar fiyatlara bakıp iç çekti.KARPUZ KG: 40 TLKAPYA BİBER KG: 60 TLTUTKU MEYVESİ KG: 300 TLYERLİ NEKTARİN KG: 60 TLYERLİ KAYISI KG: 80 TLKİRAZ PAKETİ: 70 TL