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Metehan’da kuyruk, bir kilometreyi buldu

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Metehan’da kuyruk, bir kilometreyi buldu
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün resmi tatil olması nedeniyle bazı kişilerin biraz gezmek, bazı kişilerin ise Güney’deki işlerini halletmek için kullandıkları Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinden itibaren kuyruklar oluştuğunu söylediler.
Özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ve kimliği almak veya yenilemek isteyen vatandaşların Kuzey’deki tatili fırsat bilip Güney’e araçlarıyla geçmek istemelerinden dolayı Metehan Sınır Kapısı’nda oluşan kuyruğun neredeyse 1 kilometreyi bulduğunu belirten vatandaşlarımız, bu sıkışıklığın giderilmesinin kolay olmasına karşın her iki tarafın yetkililerinin duyarsız olduğunu iddia ettiler.
 
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