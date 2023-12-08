Mantar meraklıları yine ovalarda

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde kış aylarına girdiğimiz bugünlerde doğamızda bereketli yüzünü yavaş yavaş göstermeye başladı.

Son günlerde ülkemizde bereketli yağmurların etkili olmasıyla birlikte özellikle dağlık bölgelerde yetişen gavcar mantarının kendini göstermesi nedeniyle mantar meraklılarının dağ tepe dolaşarak mantar aradıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor.

Özellikle Beşparmak dağlarının kuzeyindeki dağlık alanlarda ve daha fazla yağmur görmüş bölgelerde şu günlerde daha çok bulunan kırmızı mantar ve gavcar mantarının piyasada kilosunun çok yüksek fiyattan satıldığı bize gelen haberler arasında.

Bazı kişilerin hobi amacıyla mantar toplarken, bazı kişilerin ise işi ticarete döktüğü ve Güney Kıbrıs’a bile pazarladığı bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.

