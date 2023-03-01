Mağusalının kanalizasyon çalışmasına isyanı büyüyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakinleri yaşadıkları kentin artık araç sürücüleri için bir işkence şehrine dönüştüğünü dile getirerek, uzun bir süreden beridir devam eden kanalizasyon çalışmaları konusundaki isyanlarını dile getirdiler.

Mağusa sakinleri bir yıldan fazla bir süredir devam eden kanalizasyon çalışmalarının başta araç sürücüleri olmak üzere Mağusa halkını adeta sinir hastası ettiğini dile getirerek “Mağusa’daki kanalizasyon çalışmaları rezilliğine dur diyecek bir merci yok mu? Ara yollar bitmeden ana yolları kazan bu büyük mühendislik becerisi ödüllünü hak ediyor” diyerek sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşın bir yerden başka bir yere nasıl gideceğinin kimsenin umurunda olmadığını savunan Mağusa sakinleri “Yazıklar olsun güzelim şehri bu hale getirenlere. Bu çağda yollarda kaybettiğimiz zaman ve enerji hiç kimsenin umurunda değil herhalde” diyerek sözlerini tamamladılar.

