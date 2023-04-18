Mağusa’da yeni kanalizasyon boruları da doldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, şehirde uzun bir süreden beridir devam eden kanalizasyon çalışmalarının bir işe yaramadığını belirterek bize gönderdiği fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Mağusa sakinleri fotoğrafta görülen yolun Salamis Caddesi üzerindeki yol olduğunu belirterek, “Görüldüğü gibi kanalizasyon için kazılarak yeni boruların döşendiği yerlerden lağım suları anayola çıkmaya başladı. Anlayacağınız kazılarak değiştirilen borular da çözüm olmadı” diye konuştular.

Bu kadar zamandır devam eden çalışmaların daha tamamlanmadan boruların patlamasının konulan boruların yetersiz olmasından kaynaklandığını savunan bölge sakinleri bundan sonra ne yapılacağını merakla beklediklerini sözlerine eklediler.

