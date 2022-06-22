Mağusa lağım kokusuna teslim





Ayaklı Gazete ‘ye ulaşan Mağusa sakini bazı vatandaşlarımız, yaz aylarını yaşadığımız bugünlerde Mağusa’da kötü koku ve sivrisineklerden dolayı zor günler yaşadıklarını dile getirerek sitemlerini bize ilettikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Gazimağusa’nın pis su arıtma tesislerine gönderilen atık suların daha sonra Ayluka Göleti olarak bilinen Mağusa’nın batıdan girişinin olduğu bölgeye geri gönderildiğini aktaran vatandaşlarımız, burada biriken atık suların çok kötü kokular yaydığını ifade ettiler.

Özellikle rüzgarın batı veya kuzey batıdan estiği anlarda Mağusa’nın birçok bölgesinde lağım kokusundan durulmadığını iddia eden vatandaşlarımız, sivrisineklerin ise cabası olduğunu belirttiler.

Bu konuda yetkilileri göreve davet bölge sakinleri atık suların bu gölete boşaltılmaması gerektiğini sözlerine eklediler.

