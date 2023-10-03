banner913
banner932
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
2 0
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
7 0
 
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
8 0
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
15 0
Vekiller işbaşı yaptı
Vekiller işbaşı yaptı
6 0
İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis
İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis
66 0
Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu
21 0
banner964

Mağusa küçük sanayi ilk yağmurda suya boğuldu

banner476

banner974
Mağusa küçük sanayi ilk yağmurda suya boğuldu
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, dün öğleden sonra Mağusa bölgesinde etkili olan sağanak yağışın bazı bölgeleri suya boğduğunu dile getirdiler.
Mağusa bölgesinin ilk sanayi alanı olan küçük sanayinin yağan ilk etkili yağmurla adeta göle döndüğünü söyleyen bölge sakini vatandaşlarımız “Bu bölgede aylardır yapılan kanalizasyon çalışmaları sonrasında bölgede bu görüntülerin ortaya çıkması oldukça sinir bozucu. Neden yollar suya boğuldu. Kanalizasyon boruları mı yetersiz yoksa rögarlar mı tıkalı?” diye sorguladılar.
Kısa sürede yağan yağmurun uzun süreli yağmış olsa buraların halini düşünemediklerini ifade eden Mağusa sakini vatandaşlarımız “İlerleyen günlerde daha etkili yağmurlar düştüğünde Mağusa’nın halini düşünmek bile istemiyoruz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.