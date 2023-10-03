Mağusa küçük sanayi ilk yağmurda suya boğuldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, dün öğleden sonra Mağusa bölgesinde etkili olan sağanak yağışın bazı bölgeleri suya boğduğunu dile getirdiler.

Mağusa bölgesinin ilk sanayi alanı olan küçük sanayinin yağan ilk etkili yağmurla adeta göle döndüğünü söyleyen bölge sakini vatandaşlarımız “Bu bölgede aylardır yapılan kanalizasyon çalışmaları sonrasında bölgede bu görüntülerin ortaya çıkması oldukça sinir bozucu. Neden yollar suya boğuldu. Kanalizasyon boruları mı yetersiz yoksa rögarlar mı tıkalı?” diye sorguladılar.

Kısa sürede yağan yağmurun uzun süreli yağmış olsa buraların halini düşünemediklerini ifade eden Mağusa sakini vatandaşlarımız “İlerleyen günlerde daha etkili yağmurlar düştüğünde Mağusa’nın halini düşünmek bile istemiyoruz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

