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“Kaç oy Beşparmakları geri getirir?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin her geçen gün orman alanı olarak bilinen alanlarından yoksun kalmaya başladığını ifade ederek, bunun en açık göstergesinin Beşparmak dağları olduğunu dile getirdiler.

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“Kaç oy Beşparmakları geri getirir?”
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Bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaşan vatandaşlarımız, “Oy isteyenler, koalisyon ortakları. Bu katliamın seyirci ve teşvikçileri kaç oy ve kaç yıllık iktidar Beşparmak Dağları kadar eder?” diyerek Beşparmak dağlarında yapılan doğa katliamının önüne geçmeyenlerin oy isteme hakkı olmayacağını vurguladılar.
Kurulan şantiyelerle oyulan Beşparmak dağlarındaki ağaçların yok edildiğini vurgulayan çevre dostu vatandaşlarımız, “Kaç oy bir zeytin, harup ve defne ağacı kadar değerlidir? Kaç oy Beşparmakları geri getirir?” diye sorgulayarak bundan sonra oy istemeye gelecek kişilerin önceliğinin çevre olması gerektiğini ve o eski yeşil Kıbrıs’ı geri istediklerini sözlerine eklediler.
 
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