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“Esnaf artık biraz insaf etmeli”

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“Esnaf artık biraz insaf etmeli”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, gazetemiz aracılığıyla başından geçen bir olayı paylaşarak esnaflara seslendi.
Vatandaşımız ülkemizde esnafların artık insafız olduğunu karlarını ikiye katlamak için çalıştığını iddia ederek bize gönderdiği fotoğrafla isyanlarını paylaştı.
Vatandaşımız esnaflara seslenerek “Sevgili satıcılar ne olur artık insafa gelin. İnsafa gelmeyen insafınız kurusun diyeceğim, eğer insanları da düşünme insafınız kalmadıysa ne diyeyim bilemedim... Resimdeki 70’lik toprağı bir hafta önce bir çiçekçiden aldım 400 TL. Bugün bir yerden aldım 313 TL. 313 TL’ye satan kâr ediyorsa 400 TL satan kâr edemiyor mu sizce...” dedi.
Bu duruma kızdığını ve kendisine 400 TL’ye toprağı satan o yere giderek neden bu kadar karla sattıklarını sorguladığını söyleyen vatandaşımız kendisine bir sürü bahane söylediklerini, gözlerini gözlerinden kaçırdıklarını ifade etti..  Vatandaşımız “Ama çok yazık. Bu ülkede denetim yok, alabildiğince malını satan satana. Ne de olsa etraf yabancı onlarda alım gücü sorunu yok yerliyi mi düşünecekler. Onlarda bir gün o toprağın altına girecekler ve o paralarda onları kurtarmayacak farkında değiller. Kimseye bu dünya kalmayacak insaf edin...” diyerek sözlerini tamamladı.
 
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