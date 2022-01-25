Doğayı ellerimizle yok ediyoruz





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcılarımız, bazı kendini bilmezlerin doğayı yok etmek için ellerinden geleni yaptığını aktararak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Cumartesi günü İnce Av için gittikleri Taşkent-Güngör arasındaki bölgede karşılaştıkları bu manzara karşısında şok olduklarını ifade eden avcı vatandaşlarımız, “Taşkent-Güngör arasındaki bölgede doğaya dökülen katran zifti bölgedeki bitki örtüsü yanında bazı ağaçları da öldürdü. Mersinleri ve bir zeytin ağacını kuruttu” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Avcılar bu konuyla ilgili olarak başta Çevre Bakanlığı olmak üzere doğa severleri göreve davet ederek, bu doğa katliamını yapanların en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istediler.

Bu gidişle gelecek nesillere bırakabileceğimiz bir doğamızın kalmayacağını söyleyen duyarlı avcılarımız, doğayı yok etmenin geleceği yok etmek anlamına geldiğini sözlerine eklediler.

