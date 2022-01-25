Doğa, bereketini insanoğluna bahşediyor

Doğa, bereketini ayrelli, mantar ve hostesle insanoğluna bahşediyor



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkede bu yıl bereketli yağmurların her yeri yeşillendirildiğini ve doğanın da bereketini sunduğunu dile getirerek, Ocak ayının ortasından itibaren ayrellinin de artış gösterdiğini ifade ettiler.

Özellikle Aralık ayından itibaren yağan etkili yağmurların ovaları, tepeleri, dağları her türlü otlarla donattığını belirten vatandaşlarımız, son günlerde ovalarda gerek ayrelli, hostes, kaz ayağı ve mantar toplamaya çıkanların torbalarını doldurarak evlerine döndüğünü söylediler.

Birçok kişinin topladığı ayrelli, mantar ve hostes satarak harçlıklarını çıkarttıklarını söyleyen vatandaşlarımız, doğanın resmen bereketini insanoğluna bahşettiğini kaydettiler.



