Çam kese böceği istilası hızlandı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde bulunan ormanlık alanların büyük çoğunluğunda ekili olan çam ağaçlarının büyük tehlike altında olduğu bildiriliyor.

Çam ağaçlarının en büyük düşmanı olan ve kurumalarına sebebiyet veren çam kese böceklerinin ülkenin dört bir yanındaki ormanlık alanlarda hızla yayıldıkları aldığımız bilgiler arasında yer almakta.

Bazı evlerde de bulunan çam ağaçlarında da görülen çam kese böcekleriyle mekanik mücadele yapılmasıyla önüne geçildiği ancak mekanik mücadelenin ormanlık alanlarda yapılmasının çok zor olduğu için kimyasal mücadele yapılması gerektiği doğaseverler tarafından bildirilmekte.

Bu arada Güney Kıbrıs’ta da ormanlık alanlarda görülen çam kese böcekleriyle mücadelenin devlet tarafından başladığı aldığımız bilgiler arasında yer alıyor.

