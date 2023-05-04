Burası Türkiye değil KKTC

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin heyecanın ülkemize de taştığını belirterek bu konuyla ilgili bir fotoğraf göndererek düşüncelerini paylaştılar.

Şu an Türkiye’de iktidarda olan AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin Çamlıbel’de bir boş binanın üzerine asıldığını belirten vatandaşlarımız, ülkemizde bu propagandaların neden yapıldığını sorguladılar.

Vatandaşlarımız “Zamanında rahmetli Rauf Raif Denktaş'a, “ne konuşacaksan ülkende konuş burası senin siyaset yapacağın yer değil” diyenin ülkemde afişleri asılır hale geldi” diyerek sitem ettiler.

Türkiye’deki seçimin sonucunun bir şekilde bizi de etkileyecek olmasından dolayı rahatsızlıklarını paylaşan vatandaşlarımız, sonucu merakla beklediklerini ifade ettiler.

