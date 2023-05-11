“Bu ışıklar Japonya’nın en son teknolojisi herhalde”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, Lefkoşa’da yaşadıkları Ortaköy bölgesindeki bir tuhaflığı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Sokak aydınlatma lambalarının normalde geceleri çalıştığını bildiklerini ifade eden vatandaşımız ancak yaşadıkları sokaktaki ışıkların gündüz çalışıp geceleyin ise karanlığı gömüldüklerini ifade etti.

Vatandaşımız “Bugün sokak ışıklarımızın gündüz yanmaya başlamasının 1.yıldönümü. Gece otomatik sönen ve hırsızların sağlıklı ve huzurlu ortamda işlerini yapabilmesi için özel üretilen bu ışıklar Japonya’nın en son teknolojisi. Bu akşam karanlıkta festival alanımızda yıldönümü kutlamamız var. Adresimiz Ortaköy’de Şehit Yusuf Uluğ Sokakdaki, Canev apartmanları önü. Eğlence sonrası herkesin çöpünü toplaması ricamızdır...” diyerek yetkililere hicivli bir gönderme yaptı.

Bu sokak aydınlatma lambaları konusunda defalarca Elektrik Kurumu’na bilgi verildiğini iddia eden vatandaşımız, kimsenin bu sorunu çözmek için ilgilenmediğini sözlerine ekledi.

