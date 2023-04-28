“Böyle sorumsuzca park yapılmamalı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bir vatandaşımız, bize gönderdiği bir aracın kaldırım üzerine yaptığı park fotosuyla sitemlerini bizlerle paylaşarak böyle bir anlayışın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Vatandaşımız lüks aracın durduğu yerin Girne Akpınar Çemberi yanı olduğunu belirterek “Fotoğrafta da görüldüğü gibi kaldırım komple kapalı! Çocuklu aileler çocuk arabalarıyla kaldırımdan geçemediğinden yoğun Girne trafiğinde yoldan geçmek durumunda kaldılar!” diyerek bu sorumsuz sürücü nedeniyle birilerinin canının yanabileceğini vurguladı.

Ayrıca tam yaya geçidi önü ve engelli kaldırım girişçıkış yeri olduğuna da dikkat çeken vatandaşımız “Araç sahibi özürlü diye özürlü kaldırım geçiş yerine park etti diye düşünüyorum! Ama aracın üzerinde herhangi bir özürlü işareti de göremedim” dedi.

Böyle sorumsuzca park yapanlar nedeniyle başta yayalar olmak üzere diğer araç sürücülerinin de zor anlar yaşadığını söyleyen duyarlı vatandaşımız, herkesin biraz çevresine karşı sorumluluk sahibi olması gerektiğini sözlerine ekledi.

