“Biraz doğal hayatı düşünmek lazım. Hep avlamak değil ileriki yıllarda da bu doğal hayatın neslini sürdürmesi için onlara destek vermek şart”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya bölgesinin şirin köylerinden Akova köyü sakinlerinden bazı avcı vatandaşlarımız, doğayı ne kadar korursak ondan o kadar verim alınabileceğini dile getirerek bizlerle yaptıkları bir çalışmayı paylaştılar.

Birkaç yıldan beridir Akova Avcılık ve Atıcılık Derneği ve bölgedeki diğer avcılık-atıcılık dernekleriyle birlikte başta av hayvanları olmak üzere diğer doğal hayatın devamlılığı için çalışmalar yaptıklarını belirten bölge sakinleri bu çalışmalarının başında fotoğrafta görüldüğü gibi doğaya suluklar bırakarak onları su ile doldurmak olduğunu ifade ettiler.

Adım adım yaz aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde uzun süreden beridir bölgelerinde etkili yağmurlar olmamasından dolayı doğadaki birçok hayvanın su bulmakta zorlandığını düşünerek bazı bölgelere su havuzu kazarak içini su ile doldurduklarını söyleyen bölge sakinleri “Biraz doğal hayatı düşünmek lazım. Hep avlamak değil ileriki yıllarda da bu doğal hayatın neslini sürdürmesi için onlara destek vermek şart” diye konuştular.

