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Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcı vatandaşlarımız, Kasım ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde halen hava sıcaklıklarının geceleri dahi 15 derece gündüzleri ise 25 derece olmasından dolayı yılanların kış uykusuna geçmedikleri için sıkıntılı olduklarını kaydettiler.

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Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
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Avın üç haftasını geride bırakmalarına karşın hemen hemen her hafta bir arkadaşlarının köpeklerinin zehirli yılanlar tarafından sokulduğunu bazılarının kurtulduğunu bazılarının ise hemen orada can verdiğini dile getiren avcılar ne yapacaklarını bilemediklerini ifade ettiler.
Av hayvanlarının genelde artık ormanlık alanlarda kaldığı için kendilerinin de ormanlık alanda avlandıklarını ancak korku filmlerindeki gibi her an bir zehirli yılan tarafından ısırılabilecekleri korkusu yaşadıklarını söyleyen avcılar “Keşke av tarihlerini ileriye alıp daha az avlanma haftası açılsaydı” diyerek sitem ettiler.
 
 
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