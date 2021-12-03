Anayol kenarı çöplüğe döndü

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin dört bir yanının çöplüğe döndüğüne dikkat çekerek, geçtiğimiz gün rastladıkları Gazimağusa bölgesi köylerinden Yıldırım ile Atlılar köyü arasındaki yol kenarındaki çöplük alan nedeniyle şoklarını yaşadıklarını dile getirdiler.

Bu bölgenin yaklaşık 50 yıl önce Rumlar tarafından hava toprak alınması için açılmış büyük çukurlardan oluştuğunu belirten çevre dostu vatandaşlarımız “Ancak anlaşılan bu bölge çöplüğe döndürülüyor. Fakat hem çevre kirliliği hem görüntü kirliliği hem de birçok hastalığa davetiye çıkarıyor” dediler.

Buraya bırakılan gerek molozların gerekse evsel atıkların her geçen gün artması nedeniyle kısa zaman içinde yola dayanacağını ifade eden vatandaşlarımız “Bari bölge belediyesi buraya bir ekip gönderip orayı temizletip çöp dökülmemesi için önlem alsaydı” dediler.

Önlem alınmadığı gibi çöplerin yakıldığını ve buradan şu anda etrafa zehir gibi koku yayıldığını dile getiren duyarlı vatandaşlarımız, memleketin çöplüğe boğulmasına izin veren yerel yönetimleri kınadılar.

Anayolun dibine bu şekilde çöplük oluşturulmasının kabul edilemez olduğunu yineleyen duyarlı vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.

