“Ana yola girişler park alanı olarak kullanılmamalı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, son zamanlarda yollarımızda en çok dikkatlerini çeken olayın bazı kavşaklarda veya marketlere yakın yerlerde tır gibi uzun araçların sürücülerinin araçlarını yol kenarına park etmeleri olduğunu belirterek bu konudaki görüşlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerindeki Cihangir Kavşağı yakınları olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Görüldüğü gibi bir TIR, kavşağın hemen ilerisinde yol kenarına park etmiş durumda. Ancak TIR’ın durduğu yer kavşaktan anayola çıkış yapmak isteyen araçların kullandığı cep gibi bir yer olduğu için sürücülere zor anlar yaşatıyor” dediler.

Bunun benzeri bir başka yerin ise yine Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan bir süpermarket önü olduğunu belirten vatandaşlarımız, markete girmek isteyen vatandaşların kullanması için yapılan üçüncü şerittin yine böyle uzun araçlar tarafından işgal edildiğini kaydettiler. Gerek markete girmek isteyen vatandaşların gerekse marketten çıkmak isteyenlerin zor anlar yaşadığını ifade eden vatandaşlarımız, bu konuda polislerin gerekli uyarıları yapmasını temenni ettiler.

