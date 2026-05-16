Daha önce bazı Avrupa ülkelerinde kullanılan 'ejderha dişi' sistemi, 2026 itibarıyla Avustralya’da üç boyutlu versiyonuyla yaygınlaşmaya başladı.

'Ejderha dişi' sistemi aslında tamamen psikolojik etki üzerine kurulu. Yol genişliği değişmese de kenarlara çizilen üçgen şekiller, sürücülerde sıkışık ve dar bir alanda ilerliyormuş hissi oluşturuyor.

Uzmanlara göre sürücüler bu görüntü nedeniyle refleks olarak ayağını gazdan çekiyor. Yetkililer, sistemin radar, hız kesici kasis veya ceza kullanmadan hız düşürebilmesi nedeniyle dikkat çektiğini belirtiyor.

Yetkililer, beyaz üçgenlerin özellikle gece far ışıkları altında daha güçlü bir optik etki oluşturduğunu açıkladı. Bu nedenle sistemin gece kazalarını azaltabileceği düşünülüyor.

İlk ölçümlerde bazı bölgelerde araç hızlarında düşüş gözlemlendiği belirtildi. Avustralya’daki trafik uzmanları, uygulamanın başarılı olması halinde farklı eyaletlerde de kullanılabileceğini ifade ediyor.

Benzer sistemler daha önce Hollanda ve İngiltere gibi bazı Avrupa ülkelerinde de denendi. Trafik güvenliği uzmanları, optik illüzyon temelli yol tasarımlarının sürücü psikolojisini doğrudan etkilediğini söylüyor.

Avustralya’daki 'ejderha dişi' uygulaması ise son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan trafik çözümlerinden biri haline geldi.