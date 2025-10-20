Hibrit Tehditler ve Askeri Senaryolar İlk Kez Kılavuzda
Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK), “Krizlere ve Afetlere Hazırlık” başlıklı yeni rehberinde, Almanya’nın güvenli bir ülke olduğunu vurgularken, kriz durumlarına karşı alınacak önlemleri detaylandırıyor. BBK Başkanı Ralph Tiesler, "Önceden iyi hazırlanmak her zaman faydalıdır" dedi.
1990 yılından bu yana ilk kez askeri senaryolara değinilen kılavuzun içeriğinde şunlar yer alıyor:
-
Hibrit Tehditler: Temel altyapıya yönelik siber saldırılar, dezenformasyon stratejileri, sabotaj ve savaş.
-
Sığınaklar: Patlamalar veya kentsel alanlara yönelik saldırılar sırasında sığınılabilecek yerler hakkında bilgiler.
-
Psikolojik Destek: Olağanüstü durumlarda korku ve endişelerle nasıl başa çıkılacağına dair tavsiyeler.
İstihbarat Başkanı: "Kimse Rahatlamamalı"
BBK Başkanı Tiesler, küresel durumun birçok kişiyi endişelendirdiğini belirterek, kılavuzun bilgiye ihtiyaç duyanlara rehberlik sunmayı amaçladığını söyledi.
Öte yandan, Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jäger de savaş ihtimalinin artık uzak bir olasılık olmadığını vurguladı. Daha önce Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi olarak da görev yapmış olan Jäger, "Zaten ateş hattındayız, kimse rahatlamamalı" uyarısında bulundu.