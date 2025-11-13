KKTC’de son yıllarda artış gösteren uyuşturucu ticareti, “Gölge Çemberi” adlı operasyonla yeni bir boyut kazandı. Girne Narkotik ekiplerinin dört ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyon, Avrupa merkezli bir suç ağının adaya sızdığını ortaya koydu. Operasyonda yakalanan Raşit Devecioğlu, 30 kilo uyuşturucu maddeyi Avrupa’dan getirip Kıbrıs’a soktuğunu itiraf etti. Zanlının ifadeleri, Ada’nın kuzeyinin uluslararası uyuşturucu trafiğinde bir geçiş noktası haline geldiğini gözler önüne serdi.

LARNAKA ÜZERİNDEN KUZEYE: AVRUPA’DAN ADAYA UZANAN HAT

Devecioğlu’nun polise verdiği gönüllü ifadeye göre, uyuşturucu Avrupa’dan Larnaka Havalimanı’na getirildi. Burada ismini bilmediği bir kişi aracılığıyla teslim aldığı maddeleri yasa dışı yollarla kuzeye geçirdi. Zanlı, 30 kilo uyuşturucunun 24 kilosunu Kıbrıs’ın kuzeyinde sattığını, geri kalan kısmının ise operasyonla ele geçirildiğini anlattı. Ayrıca, Türkiye’deki kumar borçları nedeniyle Avrupa’daki bir çete tarafından tehdit edildiğini ve bu nedenle sevkiyata zorlandığını söyledi.

KAÇAK ORTAKLAR İÇİN INTERPOL DEVREDE

Polis, Devecioğlu’nun ifadeleri doğrultusunda iki suç ortağının kimliğini belirledi ancak şahısların yasa dışı yollarla kaçtığı tespit edildi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, firari şüpheliler için Türkiye aracılığıyla Interpol’e resmi yazı gönderdi. Polis Çavuşu, soruşturmanın tamamlandığını ve uyuşturucunun kimlere satıldığının henüz netleştirilemediğini belirtti. Ancak uluslararası bağlantıların izinin sürüldüğünü vurguladı.

Soruşturmayı tamamlayan polis, zanlı Raşit Devecioğlu’nun 75 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, işlenen suçun “çok ciddi bir organize suç” olduğuna dikkat çekerek talebi kabul etti.