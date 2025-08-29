Avrupa'nın iki ve üç numaralı futbol organizasyonlarının lig aşaması kuraları Monako'da çekilecek. Kura çekimi bugün 14.00'te gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek organizasyondan elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe turnuvada 2. torbada yer alacak.

1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa.

2. Torba: Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv.

3. Torba: Young Boys, Basel, Midtjlland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, FCSB.

4. Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann.

Fenerbahçe, evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Samsunspor'un rakibi belli oluyor

Tek temsilcimiz Samsunspor'un yer aldığı Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün 15.00'te gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos ile 2-1'in rövanşında sahasında 0-0 berabere kalan Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Temsilcimiz Samsunspor Konferans Ligi'ne 5. torbadan dahil olacak.

1. Torba: Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Bratislava, Rapid, Legia.

2. Torba: Sparta Prag, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Vallecano, Shamrock.

3. Torba: Omonoio, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, NK Celje, HNK Rijeka.

4. Torba: Mostar, Red Imps, Kups Kuopio, AEK, Aberdeen, Drita.

5. Torba: Breidablık, Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendıja.

6. Torba: Hacken, Lausanne, Craıova, Hamrun, Noah, Shelbourne.

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.