Paris'ten Atina'ya kadar Avrupa başkentleri, yeni yılı muhteşem kutlamalar ve havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin başlıca başkentlerinde 2025'in başlangıcını kutlamak üzere bir dizi gösteri ve etkinlik düzenlendi.

Konserler ve havai fişek gösterileri her bir şehrin ikonik anıtlarının önünde gerçekleştirilirken, işte bazı şehirlerin yeni yılı nasıl karşıladığına kısa bir bakış:

- Paris, Fransa

"Işıklar şehri" olarak bilinen Paris semalarını renkli bir karmaşayla dolduran muhteşem bir havai fişek gösterisiyle adının hakkını verdi. Fransa'nın başkentini dolduran yüz binlerce eğlence tutkunu, etkileyici performans karşısında büyük heyecan yaşadı.

Dünyaca ünlü Champs Elysees Bulvarı üzerindeki şehrin ikonik Arc de Triomphe'u, şehrin simge yapılarını kutlayan bir ışık gösterisi için dev bir tabloya dönüştürüldü.

Şehir, hem kayda değer başarılara, hem de iç siyasi çalkantılara sahne olan zor bir yıla veda etmek için tüm imkânlarını seferber etti.

Paris yaz aylarında başarılı bir Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yaparak uluslararası kutlamalara sahne oldu.

Paris'in Notre Dame Katedrali de 2019'da çıkan ve dünyanın en ünlü ibadet yerlerinden birini neredeyse yok eden yangının ardından beş yıl süren yoğun restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile geçtiğimiz günlerde kapılarını yeniden açtı.

Seyirciler alkışlarla yeni yılı karşılarken, birçoğu da bu göz kamaştırıcı gösterinin 2025 yılında daha fazla kutlama ve başarının işareti olmasını umuyor.

- Roma, İtalya

İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Kolezyum çevresinde toplanan binlerce kişi yeni yılın karşılanışına tanıklık etti.

Havai fişekler şehrin semalarını aydınlatarak görsel şölen yaşattı.

Her yıl kutlamaların tadını çıkaran milyonlarca turist için şehir genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gianicolo Tepesi'nde ikonik Garibaldi heykelinin dibinde bir separata etkinliği düzenlendi.

Saatler gece yarısını gösterirken seyirciler yeşil lazerler doğrulttu, işaret fişekleri tuttu ve yüksek sesle alkışlayarak yeni yıla pozitiflik ve umut dolu bir ortamda başladı.

- Berlin, Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de de havai fişek gösterisi düzenlendi. Seyirciler ikonik Brandeburg Kapısı'nın önünde toplandı.

Kent sakinleri, vatandaşlar ve turistler dakikalar süren uzun bir kutlamanın tadını çıkardı.

Havai fişekler gökyüzünü bir dizi renkle aydınlatırken, kalabalıklar da o anları keyifle seyretti.

- Atina, Yunanistan

Belki de diğer büyük AB başkentlerinin çoğunun arasından sıyrılan en eşsiz gösteri Atina'daydı.

Yunanistan'ın başkentinde çevreye ve hayvanlara duyarlı farklı bir yaklaşım benimsendi. 2025'in gelişini kutlamak için Akropolis'in tepesindeki Pathenon'un yakınında sessiz bir havai fişek ve ışık gösterisi düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti ilk kez bir yeni yılı sessiz havai fişeklerle karşılamış oldu.

Şehir, piroteknik ve kimyasal olarak gelişmiş havai fişekler kullanarak, geleneksel muadillerinin canlı renklerini korurken, çıkarılan sesi azaltmak için özel olarak tasarlanmış çığır açan bir görsel gösteri kullanmayı tercih etti.

Bu karar, yeni belediye yönetiminin, sevinçli günlerin görsel olarak tatmin edici bir şekilde ancak evcil hayvanları ya da kentteki vahşi yaşamı rahatsız etmeden kutlanmasını sağlamayı amaçlayan vizyonunun bir parçası.