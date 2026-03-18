Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, toplum içinde sıkça dile getirilen “Avrupa standartlarında yaşam” söylemi, günlük hayatta karşılaşılan bazı görüntüler karşısında tartışma konusu olduğunu belirterek gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız kent merkezinde çekilen bu görüntüde, park yapılmaması gereken bir yere park eden araç sürücüsü olmakla bir başka sorun ise engelli bireylerin güvenli kullanımına ayrılması gereken yol kenarındaki erişim alanına park edilen araçlar, kamusal alanlarda kurallara uyulması ve toplumsal duyarlılık konusunda ciddi eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çektiler.

“Avrupa standartlarında yaşam böyle olmaz. Avrupa’da yaşam kurallar çerçevesinde sürer ve bu kurallara ve düzene herkes uyar” diyen vatandaşlarımız sitem ettiler.

Özellikle engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla ayrılan bu alanların sağlıklı sürücüler tarafından işgal edilmesi, hem erişim hakkının ihlali hem de sosyal sorumluluk açısından eleştiren duyarlı vatandaşlarımız denetimlerin artırılmasını ve benzer ihlallere karşı caydırıcı önlemler alınmasını talep ettiler.